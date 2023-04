Milan, offerta irrinunciabile: colpo Maignan da 85 milioni

Potrebbe essere già finita la storia di Mike Maignan col Milan: c’è chi sarebbe disposto a spendere ben 85 milioni per il suo cartellino

Al termine della stagione in corso, sarà finito il secondo anno di Mike Maignan al Milan. Nonostante un lungo infortunio lo abbia tenuto a lungo fuori in questa stagione, il francese starebbe già impressionando diverse squadre europee ed i rossoneri potrebbero già fare difficoltà a tenerselo stretto in estate. Il contratto del francese scadrà nel 2026 e per questo, almeno i rossoneri possono sperare in un bell’incasso in caso di cessione.

Due parate strepitose in nazionale e diverse buone prove con la maglia rossonera al rientro in campo, ultima in ordine cronologico quella di Champions League dove ha letteralmente salvato il risultato con il Napoli. Ora, diverse società di Premier League, secondo quanto leggiamo da calciosyle.it, sarebbero in pole position. Sarebbero tre su tutte, le squadre impressionate dal classe ’95: Newcastle United e Tottenham Hotspur, ma soprattutto Manchester United.

Offerta record al Milan, Maignan: cessione obbligata

Pare proprio che i ‘Red Devils’ siano davvero ammirati dall’ex portiere del Lille, che non dimentichiamo aveva giocato nelle giovanili del PSG. I parigini se ne liberarono però con troppa leggerezza nel 2015. I rossoneri pagarono il portiere francese circa 15 milioni di euro, ma ora potrebbero ottenere un incasso che avrebbe del clamoroso, per lui. Il che, tuttavia, significherebbe perdere uno degli attuali estremi difensori migliori del mondo.

Il Tottenham ci penserebbe così come potrebbe avere diverse idee per la porta, viste le età di Hugo Lloris e Fraser Forster, mentre il Newcastle Utd nei prossimi anni potrebbe spendere molti soldi per dei nuovi calciatori all’altezza di far tornare i ‘Magpies’ forti come un tempo. Soprattutto se riuscissero ad andare in Champions, i bianconeri potrebbero fiondarsi su diversi campioni tra cui, appunto, il portiere del Milan.

Ma sembrerebbe proprio che il Manchester Umited stia pensando di sborsare la cifra record di 85 milioni di euro per il nativo di Cayenne. Il massimo per cui una squadra ha pagato per un portiere, sono gli 80 milioni del Chelsea per avere Kepa, ma ora lo United potrebbero voler sostituire David De Gea, senza badare a spese. Sicuramente, alle squadre inglesi non mancheranno i mezzi per proporre anche un ingaggio maggiore al numero 16 del Milan che potrebbe accettare. Ma vista la scadenza ancora lontana, il Milan avrebbe il coltello dalla parte del manico qualora arrivassero offerte ufficiali.