Miriam Leone resta solo in reggiseno: show piccante

Miriam Leone splendida come sempre, l’attrice trentottenne posa in intimo per uno scatto davvero incredibile.

La meravigliosa classe ’85, Miriam Leone è senz’altro una delle più belle donne dello spettacolo in assoluto e non solo tra le italiane. Non è certo un caso se fu lei a sollevare lo scettro di Miss Italia nel 2008. Dopo quella avviata da modella però, la stupenda italiana ha intrapreso anche le carriere di conduttrice ed attrice.

Ottime le prove da conduttrice per la siciliana, ma il campo in cui si fa apprezzare di più da diversi anni, è proprio il cinema. A proposito, la bellissima siciliana dopo aver concluso gli studi alle superiori, si era anche iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia, ma risulta che non sia riuscita a chiudere poi la sua carriera universitaria, sicuramente a causa dei diversi impegni, man mano che diventava sempre più famosa. Ed oggi, dopo diversi anni, è davvero amatissima e molto seguita sui social.

Miriam in reggiseno: Leone da censura

A 38 anni compiuti il 14 aprile, la splendida catanese ha sempre il suo fisico pazzesco da modella di diversi anni fa. I fan si sono innamorati di lei da ormai quindici anni, ma ancora oggi impazziscono per lei. Di fatto, a seguire la bellissima attrice su Instagram, ci sono 1,6 milioni di follower. Tutti comprensibili, visto che molto spesso la classe ’85 condivide scatti davvero da capogiro con le sue forme che lasciano di stucco. Purtroppo per chi sogna di incontrarla però, la meravigliosa siciliana è sposata dal 2021 con il manager e musicista, Paolo Carullo.

Per chi invece volesse rivedersi qualche vecchio film con la Miss Italia del 2008, allora cercare sulle piattaforme, titoli come Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, Fratelli unici, In guerra per amore, Metti la nonna in freezer, Marilyn ha gli occhi neri, Diabolik, Corro da te ed uno degli ultimi: Diabolik – Ginko all’attacco!. I Manetti bros, probabilmente non avrebbero potuto scegliere una Eva più bella.

Intanto, a proposito di fan giustificati ad essere sempre più matti di lei ed a volerla seguire sui social, Miriam ha ancora una volta fatto ammattire tutti. Il numero dei seguaci social può solo continuare a salire, con la modella che è davvero pazzesca, nell’ultimo scatto in intimo. La meravigliosa attrice, posa con un reggiseno bianco che esalta il suo bel lato A, ma non c’è soltanto quello. Miriam infatti, non nasconde bene neppure le sue incredibili gambe, rendendo il tutto molto più piccante.