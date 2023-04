“Punti restituiti”, altro colpo di scena in casa Juve: svolta penalizzazione

Arrivano importanti novità riguardanti la penalizzazione della Juventus di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze

I bianconeri, impegnati su tre fronti con una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, così come una coppa Italia ed una Europa League da vincere, sono in attesa di conoscere l’esito del ricorso sulla penalizzazione.

L’handicap di 15 punti assegnato alla Juventus ha finora condizionato fortemente la classifica con gli uomini di Massimiliano Allegri che sono fuori dalla zona Champions. Un’eventuale restituzione dei punti porterebbe la Juventus al terzo posto in classifica, mettendo in seria difficoltà squadre come Milan ed Inter che si troverebbero in seria difficoltà nella conquista di un posto tra le prime quattro. Grande attesa quindi non solo in casa Juventus per la sentenza definitiva ma anche per le concorrenti.

Penalizzazione Juventus, nuovo colpo di scena: arriva l’annuncio

A parlare della possibile restituzione dei punti è stato Danilo. Il brasiliano ha infatti parlato al termine della partita persa con il Sassuolo.

Il capitano bianconero ha affermato: “Il pensiero è rivolto al fatto che potrebbero riassegnarci quei punti conquistati – ha detto ai microfoni di Sportmediaset al termine del match – visto che li abbiamo guadagnati sul campo come una famiglia. Secondo me, se dovessero ridarci i punti, sarebbe una cosa giusta“. Parole chiare quelle del capitano della Juventus che spera di rivedere quindi già a partire da mercoledì la squadra al terzo posto in classifica. La Juventus si porterebbe così al terzo posto in classifica staccando in maniera netta le avversarie e facendo scivolare il Milan al quinto posto, fuori dalla zona Champions League.

Una riassegnazione dei punti alla Juventus cambierebbe tutto mettendo in seria difficoltà diversi club. Con il Napoli ormai certo della partecipazione alla prossima Champions League e la Lazio con una seria ipoteca sulla presenza tra le prime quattro al termine della stagione, diventerebbe davvero un’impresa per le due milanesi centrare la qualificazione alla massima coppa continentale per club. Una situazione che all’inizio della stagione sembrava quasi impossibile per le due squadre che hanno dominato lo scorso campionato di Serie A, decidendo lo scudetto in favore dei rossoneri solo all’ultima giornata.

L’obiettivo della Juventus resta comunque quello di provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League attraverso la vittoria dell’Europa League. I bianconeri sono infatti ai quarti di finale con un vantaggio conquistato all’andata grazie al successo per 1-0 sullo Sporting. Nel caso in cui Danilo e compagni riuscissero a vincere il trofeo, avrebbero sì centrato un obiettivo stagionale, ma anche conquistato la possibilità di disputare la prossima Champions League da testa di serie nel sorteggio.