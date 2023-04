Scambio stellare in Serie A, arriva Hojlund: beffata la Juve

Rasmus Hojlund è una delle rivelazioni del campionato, la Juventus vorrebbe mettere le mani su di lui ma rischia di essere bruciata

L’Atalanta ha compiuto un investimento importante, in estate, per mettere le mani su Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante danese è stato pagato 17 milioni dallo Sturm Graz. Gasperini ha creduto in lui e adesso il giocatore, a suon di gol, vale ormai già più del doppio della cifra di partenza.

Un rendimento di tutto rispetto il suo che ha acceso i radar di numerose squadre importanti, in Italia e non solo. Hojlund sembra destinato a essere l’attaccante del futuro.

Tutti pazzi per Hojlund, ci pensa soprattutto la Juventus ma non solo

8 gol e 3 assist in stagione con i bergamaschi tra campionato e Coppa Italia, mettendo in mostra un repertorio fatto di grande fisicità ma anche scatti velocissimi ad attaccare la profondità.

Naturale che ci pensino vari top club, che per tanti motivi hanno bisogno di un nuovo attaccante. Ci pensa la Juventus, che rischia di perdere Dusan Vlahovic e vorrebbe ripartire da un profilo giovane ma dal sicuro avvenire. Di certo, per i bianconeri non sarebbe facile convincere i bergamaschi, anche per una concorrenza agguerrita. Ci sta facendo un pensiero anche il Napoli se dovesse andare via Victor Osimhen, occhio anche all’Inter, per non parlare dei top club esteri. La Juventus comunque può provare a sfruttare gli ottimi rapporti con l’Atalanta. Ma rischia la beffa.

Juventus, occhio al Milan: lo sprint dei rossoneri per Hojlund

Hojlund sarebbe infatti l’ideale anche per il Milan, che ha bisogno di dare un cambio giovane e incisivo a Giroud per il prossimo anno. E i rossoneri avrebbero un’idea per far saltare il banco.

Come riportato da ‘Libero’, infatti, per abbassare la quotazione cash di Hojlund, che supererà senza dubbio i 40 milioni di euro, il Diavolo vorrebbe inserire nell’affare alcuni giovani come contropartita. Ma non soltanto. Infatti, nell’affare potrebbe rientrare anche Charles De Ketelaere. Il belga fin qui ha deluso e potrebbe essere proposto ai nerazzurri. Ma l’operazione non sarà così facile, visto il rendimento come detto piuttosto deficitario dall’arrivo in Italia dell’ex Bruges, e il fatto che il suo ruolo potrebbe non convincere appieno Gasperini, abituato a giocare con altri calciatori nel reparto offensivo.