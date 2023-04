Stop per un Big di Serie A: la sua stagione potrebbe essere finita

Tegola durissima da digerire per un big di Serie A che deve fare i conti con l’ennesimo infortunio. Il problema sembra più serio del previsto e potrebbe chiudere in anticipo la stagione del calciatore

Pessima notizia per allenatore e tifosi, preoccupati di dover rinunciare ad uno dei propri top player per la parte conclusiva della stagione. Annata da dimenticare, dunque, per il calciatore che deve fare i conti con un altro episodio sfortunato.

Squadra e sostenitori attendono con il fiato sospeso l’esito degli esami che riserva ancora qualche lumicino di speranza circa il recupero per gli ultimissimi impegni di campionato. Il destino del top player rimane appeso ad un filo anche se le sensazioni provate subito dopo lo stop non lasciano presagire niente di buono. Adesso la palla passerà al tecnico che dovrà cercare di trovare una soluzione in tempi brevissimi per non far rimpiangere l’assenza dell’infortunato.

Altra tegola per un Big: stagione in bilico

Nel corso della trentesima giornata di Serie A un calciatore molto noto ha subito un infortunio che potrebbe pregiudicare il prosieguo della sua stagione. Durante il match di San Siro tra Inter e Monza, infatti, Raffaele Palladino ha dovuto effettuare un cambio forzato per l’infortunio occorso ad uno dei suoi migliori calciatori. Si tratta di Stefano Sensi, centrocampista in prestito al Monza proprio dall’Inter.

Negli ultimi anni, l’ex centrocampista del Sassuolo è stato spesso vittima di problemi muscolari ma anche di infortuni più gravi. Nel settembre 2021, quando vestiva la maglia dell’Inter, ha dovuto saltare diverse partite per un infortunio piuttosto grave al legamento collaterale mediale. Dopo i primi, brillantissimi, mesi con la casacca del Monza, nel novembre 2022 ha rimediato la frattura del perone che lo ha costretto ad uno stop di oltre due mesi. Quando il peggio sembrava passato, proprio nello stadio in cui desiderava tornare protagonista, è arrivata l’ennesima tegola. Intorno alla mezz’ora, su una rimessa laterale, Sensi si è accasciato a terra richiamando l’attenzione di panchina e sanitari. Il centrocampista è stato costretto ad alzare bandiera bianca con Palladino che ha poi inserito Caprari, nel match che ha permesso ai brianzoli di sbancare ‘San Siro’ grazie al gol di un altro ex: Luca Caldirola. Sensi, Palladino e tutto il Monza, adesso, attendono gli esami strumentali che faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero per il centrocampista della nazionale.