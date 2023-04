Lascia il Liverpool e sbarca in Serie A: 12 milioni

Opzione biennale per il difensore e mediano ad un solo anno di contratto rimanente con il club inglese, ghiotta occasione per tante big italiane tra cui Inter, Milan e Juventus

Quella in corso non è affatto la migliore stagione del Liverpool da quando Jurgen Klopp siede sulla panchina dei ‘Reds’. Tutt’altro. Il gruppo sembra aver perso la verve che lo caratterizzava anni orsono, quando competevano ad altissimi livelli in Europa e giganteggiavano in Inghilterra come se fossero l’unica compagine esistente a meritarsi lo scettro di Campione finale. Ed effettivamente così era. Un continuo maremoto di successi, trascinato dagli impulsi del suo Salah–Mané, dalla impenetrabile difesa del miglior van Dijk, slanciato dalle incursioni degli esterni Robertson e Alexander-Arnold.

L’ottava posizione in campionato sta strettissima al vincente tecnico tedesco, motivo per il quale ha già valutato con la dirigenza che al termine dell’annata sarà tempo di dare un taglio a tutti coloro i quali non sono già ritenuti parte integrante del progetto di rigenerazione dei ranghi. Oltre ai già citati Roberto Firmino e Naby Keita, da tempo nel mirino della dirigenza dell’Inter, il Liverpool dovrebbe salutare anche Arthur in prestito dalla Juventus e il difensore multiruolo Joel Matip.

Calciomercato, occasionassimo Matip in Serie A: c’è anche la Juve

Nonostante quest’ultimo sia stato tra i migliori nel suo ruolo, specie in funzione dell’assenza di van Dijk e della incostanza di Joe Gomez, Matip avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria nel caso in cui qualche realtà estera dovesse palesare il proprio interesse nei suoi riguardi. Con tanto di benestare di Klopp, alle giuste condizioni economiche.

Il club delle midlands chiede all’incirca 12 milioni di euro, nulla di irraggiungibile visto che la scadenza del suo contratto parla comunque di giugno 2024. L’unico ostacolo per le italiane di Serie A, però, è dato dall’elevato ingaggio attualmente fisso a 6 milioni di euro netti a stagione. L’abilità dei direttori sportivi di Inter, Milan e persino Juventus potrebbe riuscire a strappare nuove condizioni vantaggiose per convincerlo a sposare uno dei progetti futuri delle big nostrane, passando soprattutto lungo il percorso della proposta biennale a costi ridotti. In questo il Decreto Crescita fungerebbe da salvagente per smorzare una buona percentuale. I bianconeri, in particolare, potrebbero avere qualche chance in più per via della comunione dello stesso sponsor tecnico Adidas che, nel caso di talenti più importanti, mette sempre una buona parola con sponsorship di un certo peso.