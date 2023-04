Martina Colombari è tutta nuda: visione da bollino rosso

Martina Colombari completamente senza veli sui social: l’attrice lascia tutti a bocca aperta, la visione è paradisiaca

Una show girl a tutto tondo, una delle donne più blle della tv italiana Martina Colombari. Attrice, in molti la ricordano nei panni dell’infermiera Gioia nella fiction “Carabinieri”, la donna ha per molti anni imperversato nella tv italiana. non solo come attrice, ma anche presentatrice in programmi tv, mostrando come sappia davvero fare di tutto.

Moglie dell’ex calciatore Billy Costacurta, la coppia ha anche un figlio, Achille, ormai adolescente. E la Colombari, sebbene in tv non si veda più molto, sta proseguendo con la sua carriera di artista a tutto tondo. Proprio pochi giorni fa sul suo account Instagram ha pubblicato la locandina di uno spettacolo a breve proposto agli italiani. Si tratta di una commedia, “Fiori d’Acciaio“, con un cast al femminile e la regia di Michela Andreozzi, ormai un vero e proprio talento dietro la macchina da presa.

Una commedia che arriva dopo la partecipazione a “Pechino Express” insieme al figlio Achille; un’esperienza durata sei puntate e quasi terapeutica. La Colombari ha ammesso come sia stata una prova anche per tenere il figlio lontano dai social e mostrargli altro nella vita; un’esperienza che ha segnato anche lei, che ha voluto al contempo, mettere in evidenza anche le sue fragilità di fronte al giovane Achille.

Martina Colombari senza veli su Instagram: social impazzito

Ex Miss Italia, eletta reginetta nel 1991, proprio recentemente ha raccontato come la sua vita privata poco tempo fa abbia vissuto un vero e proprio scossone. Addirittura lei e Costacurta si erano presi una pausa di riflessione, “una vera e propria crepa” come raccontato al settimanale Oggi. Quasi un addio, tant’è che i due avevano intrecciato relazioni differenti.

Una parentesi più che altro, “poco più che un capriccio, una curiosità” come ha spiegato la Colombari, con i due che poi si sono ritrovati più uniti che mai. E intanto sui social ha lasciato tutti a bocca aperta. Sul suo account da un milione di follower, infatti, si è mostrata completamente senza veli, come mamma l’ha fatta.

Un’immagine in bianco e nero, dall’alto contenuto sensuale, con la Colombari di profilo e lo sguardo rivolto alla camera; sguardo penetrante e capelli sciolti, non indossa alcun indumento e solo un gioco di posizioni ha impedito di mostrare proprio tutto. Le gambe ad incrocio, è visibile il perfetto fondoschiena nonostante sia seduta su un tavolo, con le gambe che appiattiscono e coprono il seno. Il tutto contornato da una didascalia che ha lasciato tutti in profonde riflessioni.