Scambio più cash: così si prendono Vlahovic

Nonostante le difficoltà legate alle questioni extra campo, la Juventus sembra già pianificare le strategie per il prossimo calciomercato estivo

Si preannunciano mesi intensi sia in campo che fuori per la Juventus, comunque intenzionata a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

I bianconeri sono momentaneamente impegnati a discutere il futuro di due punti cardine della squadra di Massimiliano Allegri, ovvero Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Se per quanto riguarda il Fideo i colloqui sembrano procedere spediti verso la fumata bianca, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese. Sull’ex Paris Saint Germain, infatti, cresce sempre l’interesse di alcuni club della Premier League, pronti a fare sul serio in caso di rifiuto ufficiale al rinnovo proposto dalla vecchia signora. Oltre a questo, però, i bianconeri saranno chiamati a valutare anche il futuro di Dusan Vlahovic, ambito dai grandi club europei. Proprio per quanto riguarda il bomber serbo, un top club inglese sembra deciso a fare sul serio.

Arsenal forte su Vlahovic: la richiesta della Juventus

Oltre al discorso legato ai rinnovi contrattuali, la Juventus è impegnata a definire anche il futuro di Dusan Vlahovic, che potrebbe dire addio in estate. In caso di mancata partecipazione alle prossime coppe europee, infatti, l’ex attaccante della Fiorentina potrebbe ufficialmente chiedere di essere ceduto. Tra i grandi club europei interessati troviamo l’Arsenal, che vorrebbe regalare ad Arteta un grande bomber per la prossima stagione. La Juventus per lasciar partire il classe 2000 chiede non meno di 85/90 milioni di euro, cifra alta ma decisamente alla portata delle squadre inglesi. Un’alternativa sarebbe l’inserimento nella trattativa di Gabriel Jesus, vecchio pallino della dirigenza bianconera e del tecnico Massimiliano Allegri

Qualora i ‘Gunners’ si presentassero con un’offerta da circa 25/30 milioni di euro più il cartellino del brasiliano, la Juventus potrebbe pensare seriamente di dare il via libera all’operazione. Si tratterebbe di un’operazione importante per entrambi i club, che regalerebbero ai rispettivi allenatori i calciatori tanto desiderati. Gabriel Jesus potrebbe essere attratto dall’idea di approdare in bianconero, ovviamente previa partecipazione alle prossime competizioni europee. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con Juventus e Arsenal che potrebbero mettere in piedi il primo grande scambio della sessione estiva. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere sempre più lontano dai bianconeri Allegri sarebbe pronto ad accogliere Gabriel Jesus a braccia aperte. Staremo a vedere.