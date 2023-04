Serie A, è ufficiale: il club ha attivato la clausola

La stagione si avvia alla conclusione e si ricomincia a pensare alle dinamiche di calciomercato: clausola attivata in ottica futura, non andrà via

Ora è ufficiale: non andrà via al termine di questa stagione. C’è stato pericolo di vederlo partire nuovamente a zero, ma il top club d’Europa ha attivato la clausola in vista del prossimo anno: resterà almeno fino al giugno 2024. Un importante attestato di stima nei suoi confronti per continuare a scrivere pagine di calcio davvero entusiasmanti.

Una stagione vissuta tra alti e bassi per il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, che ha dovuto fare i conti con un grave infortunio al ginocchio. Prima la terapia conservativa per poi optare così all’operazione: il francese ha dovuto saltare anche il Mondiale in Francia, così come ha dovuto alzare bandiera bianca l’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema. Ancora una semifinale centrata dai blancos che continuano ad essere una delle compagini più difficili da affrontare in campo internazionale. Soddisfazione immensa per Carlo Ancelotti, che è riuscito a conquistare un altro traguardo da urlo nella sua lunga carriera. Ora il Real dovrà affrontare in semifinale la vincente tra Bayern Monaco e Manchester City: gli inglesi sono favoriti dopo il 3-0 inflitto ai bavaresi nella sfida d’andata. Soltanto al termine della stagione si discuterà del futuro dei top player: Paul Pogba ha deluso tutti, ma il suo percorso è stato condizionato dall’infortunio.

Serie A, occasione persa per il top player: resta in Spagna

Negli ultimi mesi sono circolate numerosi voci per il suo possibile trasferimento, ma non ci sarà ancora l’addio al Real Madrid. Karim Benzema ha collezionato tanti successi con la maglia dei blancos, ma il suo futuro sarà ancora nella capitale spagnola. Un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole, ma la clausola all’interno del suo contratto ha fatto la differenza. In passato il suo profilo è stato accostato anche alle big d’Italia, come Juventus e Milan, per un possibile colpo a parametro zero.

Non ci sarà l’addio a giugno per il top attaccante del Real Madrid. Come svelato dal celebre quotidiano spagnoloo As, ci sarebbe stato l’ok per il rinnovo di Karim Benzema per un’altra stagione con l’attivazione della cosiddetta “Clausola del Pallone d’Oro”. Un accordo che era inserito nel suo contratto già da tempo: nell’estate 2024 il francese si farà da parte per liberare il posto al giovane attaccante brasiliano Endrick, un investimento a lungo terrmine da parte del presidente Florentino Perez, da sempre amante dei calciatori più talentuosi in giro per il mondo.