Torna Gattuso, panchina scelta in Serie A

Il sanguigno tecnico di Corigliano Calabro è pronto al grande ritorno in Serie A: destinazione affascinante per ‘Ringhio’

Reduce da un’esperienza da lui stesso definita incredibile in senso positivo, con tanto di dicharazioni d’amore verso la città spagnola, Rino Gattuso non è stato messo in condizione di portare a termine il lavoro iniziato col Valencia. Con l’esonero arrivato alla fine di gennaio 2023, con la squadra in una posizione non eccelsa di classifica ma nemmeno pericolosa, il tecnico è rimasto senza panchina. Magra fu poi la consolazione nell’aver constatato che, dalla sua partenza, il club è andato letteralmente a picco. Il rischio di una retrocessione clamorosa si fa sempre più concreto per Los Murcielagos.

Già un po’ fantasiosamente accostato alla panchina del Milan verso la fine del periodo nero dei rossoneri, proprio in concomitanza col suo addio alla Liga, Gattuso continua a piacere a diversi club italiani. Certo, considerate le ultime esperienze non esattamente positive, tra cui un assunzione dell’incarico di allenatore alla Fiorentina durato appena 20 giorni, nessuna big si sta muovendo concretamente verso il tecnico calabrese. Che però potrebbe ricominciare da una realtà che appare perfetta per riadattarsi al nostro calcio. Una piazza che permette di portare avanti le proprie idee senza troppe pressioni. E che spinge per una politica di valorizzazione dei tanti giocatori semi sconosciuti portati in rosa dall’abilissima dirigenza.

Gattuso, è tempo di Serie A: ecco dove potrebbe andare

Ormai da anni piacevole realtà del nostro campionato, il Sassuolo dell’Ad Giovanni Carnevali è un laboratorio fantastico di idee e di giovani talenti. Che poi magari diventano anche campioni che il club può rivendere a peso d’oro. La stagione 2022/23 ha visto gli emiliani confermarsi su buoni livelli, con le perle delle prestigiose vittorie esterne contro Milan e Roma e la recentissima affermazione casalinga contro la Juve. Il lavoro del tecnico Alessio Dionisi è sotto gli occhi di tutti. L’allenatore sembra sensibile ad accettare le offerte provenienti da club nei quali l’asticella degli obiettivi potrebbe alzarsi.

Ecco che allora la piazza Sassuolo sembra cucita addosso all’ex mediano dell’Italia campione del mondo. Se Dionisi dovesse salutare la ciurma a fine anno, il club emiliano punterebbe dritto su Gattuso. Di cui tutti ricordano, e apprezzano, il buon lavoro – non coronato dal raggiungimento dell’obiettivo massimo solo per questione di dettagli sfortunati – fatto a Milano e Napoli. Impaziente di tornare nel calcio che lo ha visto grande protagnista da calciatore nella prima decade degli anni 2000, ‘Ringhio’ è pronto a cambiare pelle per adattarsi ai ritmi e alla vita di provincia. Senza però mai tradire la propria natura di uomo vero. Senza compromessi e senza scorciatoie.