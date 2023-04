Addio Bremer senza Champions: l’offerta è arrivata

Bremer via dalla Juventus durante il calciomercato estate: la proposta dal top club può davvero piegare il club bianconero

La stagione della Juventus va avanti, con gli impegni che nelle prossime due settimane decripteranno un futuro ancora nebuloso sia in Europa che in Serie A, senza dimenticare la Coppa Italia.

Proprio settimana prossima, infatti, la ‘Vecchia Signora’ affronterà l’Inter in una gara delicata dopo l’1-1 dell’andata: la semifinale di ritorno a San Siro decisiva per potersi giocare fino in fondo un trofeo quest’anno. È stata un’annata tribolata per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha dovuto fare i conti con imprevisti ed ostacoli davvero impervi. Dopo aver perso terreno in campionato, la rimonta fino al secondo posto è stata rallentata in maniera quasi irrimediabile dalla penalizzazione di 15 punti giunta per il caso plusvalenze fittizie. Arriveranno novità, per quanto concerne l’Inchiesta Prisma, sul finire della stagione: fino ad allora, però, Allegri richiederà ai suoi il massimo. Rientrare tra le prime quattro e garantirsi l’accesso alla prossima fase a gironi di Champions League rimane un obiettivo davvero difficile: la concorrenza è folta e i punti di distacco dal Milan quarto sono ben 9. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed una delle sorprese estive, tutt’altro che piacevoli per i sostenitori bianconeri, potrebbe riguardare Gleison Bremer.

Bremer via dalla Juve: il top club da sul serio

Il centrale brasiliano, classe ’97, è arrivato la scorsa estate dal Torino per 41 milioni di euro. Una cifra importante che ha, tuttavia, permesso di consegnare ad Allegri quello che viene considerato uno dei pilastri futuri della retroguardia Juventina.

Almeno fino a questo momento. Perchè il talento verdeoro, che ha firmato un contratto quinquennale ed è dunque in scadenza nel 2027, potrebbe finire per partire davanti ad una proposta quasi irrinunciabile. Chi sta valutando l’acquisto di Bremer è un club di Premier League che, l’anno prossimo, intenderà fare la voce grossa tanto in Inghilterra quanto in Europa. Il Manchester United di Erik ten Hag può dunque farsi avanti per il difensore della ‘Vecchia Signora’, ed il motivo è molto semplice. I ‘Red Devils’, durante la prossima estate, perderanno sia Maguire che Lindelof.

Il primo non rientra nei piani del manager olandese, il secondo rischia di salutare a zero tra poco più di dodici mesi e per evitare questa eventualità dirà addio a fine campionato. Il primo grande colpo per la retroguardia sarebbe dunque Bremer, per il quale è pronto un assegno da 50 milioni di sterline – oltre 56 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al club piemontese di fare una plusvalenza importante dopo un solo anno e, inoltre, operare con maggiore disponibilità di liquidi per rinforzare la rosa di Allegri.