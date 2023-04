Antonella Mosetti, il bikini fatica a contenere le sue forme: esplode tutto

Antonella Mosetti in costume regala spettacolo, il fisico della soubrette è sempre esplosivo ai massimi livelli: che curve

E’ stata a lungo un volto iconico del mondo dello spettacolo, dettando legge tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. Anche se un po’ più lontana dalle luci dei riflettori, però, la splendida Antonella Mosetti non tramonta nei pensieri e nei sogni dei suoi fan della prima ora e non soltanto.

Soubrette molto famosa che per tanti ha contribuito a segnare una generazione, Antonella ha saputo ritagliarsi altri spazi per confermarsi alla ribalta. E la sua classe e la sua presenza scenica non vengono mai meno, anzi.

Antonella Mosetti, dalla tv a Instagram il risultato non cambia: spettacolare

Ai giorni nostri, Antonella ha mantenuto grande visibilità grazie a Instagram, sul quale è davvero molto attiva. E ammiratori vecchi e nuovi si ritrovano sotto il suo profilo, senza perdersi nemmeno un aggiornamento.

Il suo seguito è piuttosto numeroso e dopo la disavventura dello scorso anno, quando il profilo le era stato hackerato, con un grave danno per la sua immagine, sta tornando a crescere vertiginosamente. Ora siamo a oltre 765 mila followers, già scatenati in vista della bella stagione. Quando già sappiamo che la vulcanica Antonella ci lascerà senza fiato, come tutti gli anni, con scatti e video sempre più bollenti. E di cui abbiamo adesso già una interessantissima anticipazione.

Antonella Mosetti, voglia fortissima d’estate: scalda i motori con un bikini e un perizoma sensazionali

Dagli ultimi scatti che possiamo notare, vediamo come la 47enne sia in splendida forma, non smentendosi assolutamente mai. E mettendo in evidenza quella silhouette statuaria che avevamo imparato ad apprezzare fin dai suoi anni giovanili, a Non è la Rai.

Gambe slanciate, lato B vertiginoso, scollatura in costume a dir poco incontenibile. Soltanto applausi per la splendida Antonella, bellezza senza tempo che raccoglie sempre riscontri e applausi convinti dalla community, sotto forma di like e commenti carichi di entusiasmo. Siamo sicuri che la stagione estiva la vedrà tra le protagoniste assolute e che il suo profilo sarà preso d’assalto dai fan come sempre. Una garanzia, basta la parola: graditissime conferme agli occhi di tutti i fan della community, pronti a restare senza fiato uno scatto dopo l’altro.