Con tre anni di ritardo, ma gratis: countdown Juve

Il calciomercato della Juventus può vedere un inatteso ritorno di fiamma: in estate, uno dei vecchi obiettivi bianconeri può arrivare gratis a Torino

Il ko in casa del Sassuolo proprio non ci voleva. Seppur di fondo già complicatissima, la rimonta verso il quarto posto in Serie A pare diventare ora proibitiva per la Juventus di Massimiliano Allegri.

L’accesso alla prossima fase a gironi della Champions Lesgue resta un’impresa decisamente ardua ma, intanto, la ‘Vecchia Signora’ ha ancora delle carte da giocare in un’aprile assolutamente di fuoco. Il 26, a San Siro, andrà infatti in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i nerazzurri: un big match che può regalare ai bianconeri la possibilità di ottenere un trofeo, in un’annata assolutamente tribolata. L’Inchiesta Prisma ed in particolar modo il caso plusvalenze fittizie ci ha messo il carico da novanta sulla Juventus, che patisce tutt’ora il -15 in classifica. Ma i pensieri della società piemontese dovranno necessariamente e anche in tempi brevi spostarsi pure in ottica calciomercato, visto che molti dei nomi attualmente a disposizione di Allegri non rientreranno nei piani futuri del livornese. In attacco resta avvolto dal mistero il profilo di Dusan Vlahovic che può tranquillamente essere accolto tra le più grandi delusioni della stagione juventina. Il serbo continua ad essere seguito da diversi top club: il club piemontese, alle giuste condizioni economiche, potrebbe anche decidere di vendere.

Juve, ritorno di fiamma: lascia la Premier League a zero

A centrocampo il nodo più spinoso, che Allegri spera di sciogliere il prima possibile col rinnovo, è legato ad Adrien Rabiot. Sarà invece la difesa, ed in particolar modo le corsie esterne, a subire cambiamenti di un certo peso.

Al di là di quello che accadra in mezzo, con le possibilità molto elevate della firma di un nuovo centrale, sulla corsia di destra dirà sicuramente addio Juan Cuadrado. E per rimpiazzare il colombiano, che andrà via a scadenza, potrebbe giungere un nome che la Juve ha inseguito per tanto tempo. Sono passati tre anni da quando i dirigenti bianconeri avevano provato a strappare Nelson Semedo al Barcellona. Il laterale portoghese finì per firmare con il Wolverhampton per una cifra considerevole di 32 milioni di euro. Gli inglesi, però, sembrerebbero vicini a ‘mollare’ il 29enne di Lisbona per il quale esiste un’opzione di rinnovo biennale, da attivare entrl la metà di maggio.

Se i ‘Wolves’ non dovessero muoversi in tempo, il contratto di Semedo scadrebbe ed il terzino sarebbe libero di accasarsi subito a parametro zero altrove. Magari proprio alla Juventus dove non troverebbe grossa concorrenza sulla fascia destra, in un campionato competitivo come quello italiano. 34 presenze tra campionato e coppe per Semedo, con 2 assist e ben 2376′ in campo con il club che in Premier League occupa la 13esima posizione.