Concentrato perfetto di 3 Stelle mondiali: chi sono i calciatori nella foto?

Provando a giocare con i calciatori, ecco chi sono le tre stelle mondiali racchiuse in un concentrato perfetto, andiamo a scoprire quali siano i giocatori nella foto suddivisa in tre parti

Da sempre gli appassionati di calcio vogliono immedesimarsi nei loro campioni. Ecco un buon modo per giocare anche per i tifosi, seppur il contesto sia molto diverso. Invece di utilizzare la palla, il gioco consisterà nell’avere un’ottima memoria fotografica, oltre alla conoscenza dei singoli sportivi in questione.

Nella foto precedente, vi è un’immagine suddivisa in tre tronconi ben distinti, la parte superiore considera uno degli attaccanti più in forma del momento, mentre in quella centrale troviamo una punta in cerca di riscatto nelle prossime settimane. Infine un centrocampista di spessore e con una carriera alle spalle piuttosto importante.

Il gioco consiste nell’individuare chi sono i tre calciatori rappresentati in tale immagine individuando per ciascuno di essi le seguenti parti del volto: capelli, naso e bocca. Vi diamo qualche tempo per poter indovinare, in seguito vi proporremo la foto vera dei giocatori, ma per non spoilerarvi il risultato; scorrete verso il basso solo una volta aver dato la risposta alla soluzione.

3 stelle mondiali: avete indovinato i calciatori nella foto?

Eccoci trovati alla soluzione. Per quanto concerne i capelli e la parte alta della fronte, il primo giocatore individuato è Rafael Leao; il giocatore del Milan è appena reduce dall’aver trascinato i rossoneri in semifinale di Champions, dopo l’azione travolgente con cui ha assistito Giroud al Maradona di Napoli.

A caccia di una semifinale Champions anche Romelu Lukaku, sono suoi gli occhi ed il naso del test. Dopo una stagione piuttosto travagliata, il belga vuole rilanciarsi come qualche stagione fa. I tifosi dell’Inter lo aspettano sperando di ritrovarlo in zona realizzativa nei match clou del prossimo periodo, dove i nerazzurri si giocano un pezzo di storia presente e futura.

Chi invece può guardare con una certa rilassatezza al passato è Ngolo Kanté, in quanto il presente lo ha visto da poco rientrare da un brutto infortunio. Ma il rientro non ha comportato al Chelsea il cambio di marcia in stagione, vista l’eliminazione in Champions per mano del Real ed una classifica deficitaria in Premier League. Può in ogni caso consolarsi il francese, avendo già vinto campionato e coppa nelle stagioni precedenti. Senza dimenticare il Mondiale conquistato nel 2018 da protagonista. Sua la bocca nella foto, in cui si può notare la maglia con cui gioca nei ‘Blues’.