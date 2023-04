Dalla Roma all’altra big: Malcom in Serie A per 35 milioni

L’attaccante di proprietà dello Zenit, Malcom, potrebbe finire in Serie A durante la prossima sessione di calciomercato: c’è un’altra big

In questo momento è bene restare concentrati a pieno sugli impegni di campo. Siamo in una fase abbastanza delicata della stagione, in cui bisogna evitare il più possibile nuovi passi falsi. In tal senso, le big di Serie A non si stanno rendendo protagoniste di un percorso all’altezza delle aspettative in campionato.

I campioni in carica del Milan, ad esempio, sono soltanto quarti in classifica a quota 53 punti e nell’ultimo match hanno messo a referto un magro pareggio al Dall’Ara contro il Bologna targato Thiago Motta. Alla rete immediata di Nicola Sansone (dopo neanche un minuto di gioco), ha risposto Tommaso Pobega al 40esimo del primo tempo. Nella ripresa il ‘Diavolo’ non è riuscito a trafiggere la barriera rossoblù ed è tornato in quel di Milano con un punto che lascia l’amaro in bocca. Al momento rischia di più l’Inter – che sta andando perfino peggio -, ma è necessario invertire la rotta quanto prima, al fine di non avere brutte sorprese. Serve maggior equilibrio tra Serie A e Champions League, dove i rossoneri hanno avuto la meglio sul Napoli aggiudicandosi il primo round a San Siro.

Starà a Stefano Pioli e ai suoi calciatori trovare la chiave per uscire da questa situazione. Nel frattempo, Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare sotto traccia in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la quale aprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio. La speranza dei dirigenti rossoneri è, innanzitutto, chiudere la questione Rafael Leao nel migliore dei modi e il più in fretta possibile. Il portoghese, come noto, presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e la società spinge per il rinnovo. L’ex Lille dà segnali positivi, però la trattativa è tutt’altro che semplice. Di conseguenza, la permanenza di Leao, ad oggi, appare ancora in dubbio. Il Milan, dal canto suo, riflette anche sulla fascia destra, zona che necessita di un potenziamento.

Calciomercato, offrono Malcom al Milan: affare complicato

La coppia Messias-Saelemaekers, infatti, rappresenta un potenziale punto debole, perciò non soddisfa ai piani alti. Ecco che al club di Via Aldo Rossi potrebbero offrire Malcom, ala destra classe ’97 (26 anni compiuti lo scorso 26 febbraio) di proprietà dello Zenit San Pietroburgo.

Il brasiliano, nell’estate del 2018, fu vicinissimo a vestire la maglia della Roma, ma poi il trasferimento saltò e l’attaccante lo prese il Barcellona. L’approdo in Serie A, però, potrebbe essere stato soltanto rimandato. Malcom sta disputando una grande stagione in Russia e gli agenti continuano a parlare col Paris Saint Germain, che è attratto da questa opzione. E non è da escludere che l’entourage provi a proporre il suo cartellino pure ad altre big europee, Milan soprattutto. Ad ogni modo, c’è un problema: Malcom ha un contratto in scadenza giugno 2027 con lo Zenit e costa tanto. Non partirebbe per meno di 30-35 milioni di euro. Cifra importante, che forse accrescerebbe la voglia dei rossoneri di guardarsi attorno.