Esonero deciso a fine stagione: arriva Mourinho per vincere la Champions

Una clamorosa indiscrezione fa tremare la Roma: addio Mourinho, il top club è pronto a lanciarsi sullo ‘Special One’

Il 3-0 sull’Udinese ha riportato in alto la Roma, al terzo posto in Serie A. Un successo che permette agli uomini di Josè Mourinho di scavalcare il Milan e assicurarsi, al momento, un posto per la prossima Champions League.

La stagione dei giallorossi, seppur con dei momenti bui di contorno, può certamente venire considerata positiva dalla proprietà capitolina. Perchè fino ad ora, specialmente in campionato, la Roma è stata in grado di inanellare una serie di risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni, anche per l’anno prossimo. Si è parlato tanto di quello che sarà il futuro dei giallorossi ed in particolar modo quello del suo allenatore. Lo ‘Special One’, non è affatto un mistero, rimane uno dei profili più ricercati e che piace a diverse grandi società sparse per il globo. Il portoghese è sotto contratto fino al 2024 con la Roma e la sua permanenza, ora come ora, è tutto fuorchè scontata. Se ne riparlerà, chiaramente, a stagione conclusa. Coi numeri di un’annata che pare proprio potersi considerare positiva in mano, si discuterà se andare avanti insieme o se Mourinho potrebbe spiccare il volo, approdando nell’ennesimo top club in una straordinaria carriera da giramondo.

Addio certo: il sogno si chiama Mourinho

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il grande lavoro che Mourinho sta svolgendo in Italia potrebbe ben presto riportarlo sulla cresta dell’onda per una grande panchina.

‘Mundo Deportivo’ sostiene come il nome del 60enne di Setubal sia tra i favoriti per guidare il PSG a partire dall’anno prossimo. Al-Khelaifi ed i vertici transalpini avrebbero già deciso di dare il benservito a Christophe Galtier al termine dell’attuale stagione. Ed il profilo di Mourinho piace da morire, soprattutto per la sua grande esperienza in campo internazionale. Il PSG è infatti reduce dall’ennesimo fallimento in Champions League, territorio che invece il portoghese conosce come le sue tasche. Il ds Luis Campos sembrerebbe disposto a farsi avanti con l’allenatore ma a patto che risolva la sua situazione contrattuale con la Roma.

L’ultimo anno di contratto con il club dei Friedkin appare come l’unico grande ostacolo per l’approdo dello ‘Special One’ sotto la Tour Eiffel. Non è minimamente escluso che il tecnico della Roma possa sentire l’esigenza di tornare a competere ad altissimi livelli in Europa, allenando una delle società più ricche e ambiziose al mondo. Mourinho, dunque, tornerebbe a riflettere sul suo futuro e i possibili contatti con il ds giallorosso Tiago Pinto potrebbero riservare sorprese per il possibile addio anticipato dell’ex interista, pur di sposare da subito il progetto del PSG.