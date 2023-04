Inter beffata: addio da 30 milioni

L’addio certo di Milan Skriniar porterà l’Inter a dover potenziare la propria difesa in vista del prossimo futuro. Un obiettivo dalla Serie A rischia però di sfuggire: prezzo alto e concorrenza forte dall’estero

L’Inter vive un momento di stagione piuttosto particolare. In campionato gli alti e bassi sono fin troppo evidenti in un saliscendi di rendimento fin troppo sbilanciato per quelle che erano le ambizioni della vigilia della squadra. La corsa scudetto è saltata praticamente subito, ed ora Lukaku e soci sono impelagati in una feroce lotta per un piazzamento Champions a dir poco vitale anche dal punto di vista strettamente economico.

In estate andranno quindi fatte determinate valutazioni, relativamente al calciomercato, anche in base al piazzamento dell’Inter. Avere o meno gli introiti e il prestigio della Champions può fare una differenza enorme, vista la situazione finanziaria attuale del club, tutt’altro che semplice. Andrà cambiata parte della rosa, ad iniziare dalla difesa, che necessita di uno, se non addirittura due rinforzi di livello. Milan Skriniar infatti non ha rinnovato ed è quindi già destinato a svestire i colori dell’Inter per proseguire altrove la sua carriera. Lo slovacco è un calciatore importante e di talento, ed andrà rimpiazzato al meglio, senza contare anche la situazione di altri centrali come de Vrij. Tanti quindi i difensori già accostati al club meneghino, tra cui anche Perr Schuurs del Torino.

Calciomercato Inter, Schuurs obiettivo per la difesa: spietata la concorrenza in Premier League e non solo

Ottimo l’impatto sulla Serie A di Schuurs, che arrivato dall’Ajax, si è immediatamente calato nella nuova realtà, raccogliendo al meglio l’eredità di Bremer nel sistema di Juric. L’olandese classe 1999 ha collezionato ben 29 presenze totali in stagione tra coppe e campionato, mettendo insieme anche un gol e due assist.

Struttura fisica, capacità in marcatura, nell’uno contro uno e nel gioco aereo: tutte qualità che fanno di Schuurs un difensore appetibile anche per la stessa Inter, che però dovrà fronteggiare una serie di problematiche. L’ex lanciere è quindi uno storico obiettivo dei nerazzurri, ma è finito nel mirino dei club della Premier League e del Psg. Pagato circa 12 milioni di euro, il difensore olandese è considerato uno dei sacrificabili ma a patto che si raggiunga una cifra sui 25-30 milioni di euro che possa quindi andare a soddisfare le richieste elevate di un club ambizioso come quello di Urbano Cairo. Intanto Schuurs ha prima un campionato da finire al meglio.