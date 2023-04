Maglia aderente e niente reggiseno: Wanda da bollino rosso

Wanda Nara è più bella che mai. Nonostante i suoi alti e bassi sentimentali, quando si mostra sui social, ci lascia sempre senza fiato

Difende il suo matrimonio a muso duro, da chiunque osi mettere in dubbio la solidità della sua famiglia: adesso più che mai, la nuova versione di Wanda Nara, sorprende e lascia di stucco il mondo dei social e quello della stampa. La show girl e procuratrice di calcio argentina, che è tornata a vivere momentaneamente in America Latina, per condurre Masterchef Vip, ha ospitato in una puntata proprio il marito Mauro Icardi, attuale stella e bomber dei turchi del Galatasaray.

Una accoglienza fredda, un bacio sulla guancia e la frase sibillina: «Sei tu l’esperto di carne della famiglia». Wanda e Mauro, Mauro e Wanda: da anni la loro storia tiene banco sui giornali di gossip e sui social. Lei lo ha perdonato da un tradimento conclamato, lui, quando filava tutto liscio, qualche giorno fa, è stato sorpreso in una discoteca di Istanbul con ben tre donne.

Wanda, alle domande piccanti dei giornalisti, ha risposto per le rime, sostenendo che sono tutte amiche, donne conosciute e fidate, e con Mauro va tutto a gonfie vele, sarà vero? Intanto la bella argentina appare sui social, sul suo profilo instagram, in una versione completamente inedita. Senza trucco, bella però come non mai, e con una “invitante” maglietta senza reggiseno.

Wanda Nara: la nuova foto sui social manda in visibilio i fan

Le imperfezioni del viso lasciano il tempo che trovano, il fisico è come sempre statuario, quale uomo non vorrebbe averla al suo fianco?

Una relazione burrascosa, controversa, che nel bene e nel male tiene sempre banco quella con il marito. La coppia si è conosciuta quando un giovanissimo Mauro Icardi è arrivato alla Sampdoria per iniziare la sua avventura europea. Il suo compagno Maxi López e sua moglie Wanda Nara hanno deciso di accoglierlo e col tempo è diventato un altro membro della famiglia.

Nel 2013 Wanda Nara ha deciso di separarsi da Maxi López dopo cinque anni di matrimonio e tre figli. Una settimana dopo, Mauro Icardi ha confessato il suo amore per la modella sul suo account Twitter e un anno dopo, quando l’attaccante era stato trasferito all’Inter, la coppia si è sposata tra feroci polemiche.

Nel 2022 e dopo otto anni di matrimonio, la modella aveva annunciato attraverso i suoi social la separazione da Icardi, confessando di essersi sentita tradita. Tuttavia, il giocatore non è rimasto a guardare e ha fatto tutto il possibile per riconquistare il suo amore. Tutto adesso sembra tornato alla normalità, anzi la distanza Istanbul-Buenos Aires sembra avere fatto addirittura bene alla coppia. Lo testimoniano le foto d’amore sul letto di casa e gli abbracci con i figli. Quanto durerà? Staremo a vedere.

Intanto Wanda, ovunque si trovi nel mondo, è attivissima sui social, e i suoi post fanno sempre breccia. Eccola più affascinante che mai. E sotto quella maglietta così aderente… I fan possono solo immaginare cosa si nasconda.