Ultim’ora pazzesca in Italia: club storico rischia di non iscriversi al prossimo campionato

Il calcio in Italia rischia di perdere una protagonista. Uno storico club rischierebbe di non iscriversi al prossimo campionato, ecco tutti i dettagli

A ritrovarsi nei guai è la Sampdoria, in quanto la storica società blucerchiata si troverebbe in situazioni economiche alquanto difficili e con delle promesse difficili da poter mantenere, sempre non vi sia qualche intervento utile per risolvere la questione a partire dai prossimi giorni.

Sul campo, la squadra rischia fortemente la retrocessione, gli ultimi risultati hanno portato gli uomini allenati da Dejan Stankovic in ultima posizione, ed il distacco dalla zona salvezza è di 10 punti, quando mancano 8 giornate al termine del torneo.

Un divario molto difficile da colmare, specie dopo le recenti prestazioni dei liguri. Ma a spaventare i tifosi doriani in vista del prossimo futuro non è solo la retrocessione in Serie B, bensì la possibilità concreta di non potersi iscrivere neanche tra i cadetti e sprofondare nell’anonimato del calcio italico. Una tegola per un club capace nella storia recente di ottenere risultati di prestigio ed annoverare una serie di grandi campioni.

Sampdoria, ultima speranza: le possibilità per evitare il tracollo

Nei mesi scorsi la situazione era già precipitata con l’arresto dell’ex Presidente Ferrero ed il passaggio di consegna a Marco Lanna, ma negli ultimi tempi non sarebbero state rispettate determinando scadenze, provocando inadempienze a livello di pagamenti dei dipendenti.

Il rischio concreto, come trapelato dalle colonne del ‘Secolo XIX’, sarà quella della quota da pagare per l’iscrizione al prossimo campionato, indipendentemente dalla categoria, la cui cifra è di 30 milioni di euro, calcolata in base ai vari arretrati ancora non versati per i più svariati motivi.

Qualora non venissero pagati gli stipendi del primo trimestre, la società andrebbe a pagare con 2 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, indipendentemente dalla categoria con cui si andranno a misurare i blucerchiati, ma se la situazione dovesse degenerare con ulteriori ritardi, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

Servirà trovare liquidità entro le scadenze previste per evitare il tracollo, nella speranza possa la Sampdoria trovare un acquirente in grado di assicurare al club un solido futuro e mettersi alle spalle le incertezze del presente, nel frattempo i tifosi sperano di poter avere notizie rassicuranti in tal senso nelle prossime settimane, dopo un periodo molto complesso sul campo ed al di fuori di esso. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi di una vicenda che rischia di ‘terremotare’ ulteriormente il calcio italiano.