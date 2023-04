Vlahovic-Haaland, intreccio choc: via libera Juve

Erling Haaland si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco strepitosa con la maglia del Manchester City. Il norvegese, sta entrando sempre di più nel cuore dei tifosi a suon di goal

Il norvegese ex Borussia Dortmund Erling Haaland sta disputando una stagione stellare, che lo proietta verso un numero di reti a dir poco clamoroso.

Il classe 2000, infatti, ha realizzato 47 reti e sei assist in 40 partite disputate tra campionato e coppe. Si tratta di numeri clamorosi, che proiettano il calciatore a numeri veramente mostruosi. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club, soprattutto a quelli del Real Madrid, che lo ha individuato come erede di Karim Benzema. Florentino Perez, infatti, vorrebbe provare a portarlo a Madrid nel 2024, vista la clausola che gli permetterebbe di lasciare i Citizens per 230 milioni di euro. Il club di Manchester, però, è già al lavoro per cercare di prolungare il contratto, cosi da portare la clausola rescissoria tra i 400 e i 500 milioni di euro. Qualora ciò si verificasse, per i merengues potrebbe prepotentemente entrare in corsa il bomber bianconero Dusan Vlahovic.

La nuova clausola di Haaland spaventa il Real Madrid: Vlahovic possibile obiettivo

Come detto, il Real Madrid ha messo gli occhi su Erling Haaland, individuato dalla dirigenza spagnola come erede perfetto dell’attuale pallone d’oro francese. Il possibile rinnovo con il Manchester City, però, spaventa il presidente Florentino Perez, vista l’intenzione di portare la clausola rescissoria tra i 400 e i 500 milioni di euro. Proprio per questo motivo, il club spagnolo sta valutando diverse alternative. Tra queste c’è ovviamente Dusan Vlahovic che, vista la stagione al di sotto delle aspettative, pare intenzionato a lasciare Torino al termine della stagione

Gli agenti dell’attaccante serbo sembrano pronti a proporlo al Real Madrid, con la Juventus che può decidere di cederlo per circa 70 milioni di euro in modo da rientrare della spesa fatta nel gennaio del 2022. Si tratterebbe di un acquisto importante per i merengues, che aggiungerebbero alla propria rosa un attaccante giovane e dal grande futuro. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il sogno Erling Haaland che sembra destinato a rimanere tale per il Madrid. I merengues, quindi, possono decidere di puntare tutto su Dusan Vlahovic, con il serbo pronto ad abbracciare Carlo Ancelotti. Massimiliano Allegri si appresta a perdere il proprio bomber.