Zidane-Juve, svolta inaspettata: c’è la maxi-offerta

Una svolta per la Juve con Zinedine Zidane, il tecnico francese è pronto al ritorno in panchina dopo anni di attesa dopo l’esperienza al Real Madrid

La situazione in casa bianconera non è proprio delle migliori, gli ultimi ko in campionato hanno rimesso in discussione Max Allegri. I tifosi sognano il ritorno di Zidane, la panchina della Juventus rimane sempre un obiettivo pregiato per il francese, che ha ricevuto un’offerta.

Le difficoltà della Juve potrebbero portare un incredibile risvolto. La panchina di Max Allegri non è così saldissima, il tecnico bianconero non sarà rimpianto da buona parte della tifoseria. Aver mancato l’accesso ai gironi di Champions League è stato un grave danno per la squadra, la Juve da quel momento ha vissuto una stagione abbastanza travagliata, anche per fatti extra calcistici.

Zinedine Zidane, invece, è rimasto sempre un personaggio molto amato dal popolo bianconero. Cinque stagioni in campo con i bianconeri e un affetto con la Juve rimasto sempre immutato. Come riporta Marca, c’è un’offerta che riporterà il francese in panchina.

Zidane all’Al-Nassr di Ronaldo: la situazione

Manca un mese circa alla fine della stagione, le società stanno facendo i loro conti. Anche quelli economici come nel caso della Juve che – ipotizzando un esonero di Allegri – dovrà cercare anche una sorta di buonuscita con il tecnico livornese. Dopo aver fatto ciò, partirà la caccia al nuovo allenatore bianconero, ma nel frattempo Zinedine Zidane potrebbe già sedere su un’altra panchina. Una super offerta è arrivata dall’Al Nassr, che ha appena esonerato Rudi Garcia e vuole accontentare Cristiano Ronaldo in ogni aspetto. Un biennale offerto a Zidane per un ingaggio complessivo di circa 120 milioni di euro, il banco è decisamente saltato.

Cifra semplicemente stratosferica, il francese dovrà rinunciare al sogno di un top club per la certezza di un ingaggio da favola e con ampie manovre nel mercato. CR7 sta prendendo sempre più comando nel club arabo, oltre Zidane potrebbe arrivare anche Eden Hazard, formando così un pezzo del Real vincente degli anni precedenti.

Zidane è davvero tentato, un’offerta del genere non capita tutti i giorni. Aveva dato la priorità ai top club europei come la Juve, ma in questo caso sarà davvero difficile rifiutare. Zidane all’Al Nassr sarebbe anche un modo per il calcio arabo di trovare nuove forme di veicolarsi, il francese diverrebbe anche testimonial degli sceicchi. Il ritorno in panchina a distanza di anni, dopo le due avventure al Real Madrid, è davvero inatteso, portando Zidane dall’altra parte del mondo e con uno sforzo ben giustificato da ragioni economiche.