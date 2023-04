Abraham torna al gol con l’Udinese: quale traiettoria ha beffato Silvestri?

Il gol di Abraham ha decisamente beffato Silvestri. Una traiettoria ingannevole, di fronte alla quale il portiere italiano nulla ha potuto

La partita tra Roma e Udinese ha visto i giallorossi aggiungere l’ennesimo mattoncino ad una corsa per la Champions inizialmente insperata. Le concorrenti sono più agguerrite che mai, soprattutto per quanto riguarda il forte pressing dei cugini della Lazio. La squadra di Mourinho nelle ultime uscite ha dimostrato una concretezza decisamente invidiabile. Cosa che a inizio stagione nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Soprattutto alla luce del lento avvio di stagione. Ma come ogni veicolo anche i giallorossi hanno avuto bisogno di un periodo di rodaggio. Periodo durato poco per fortuna.

Con tre vittorie consecutive nelle ultime cinque partite, la squadra allenata dal portoghese è intenzionata a fare sul serio. Il terzo posto in classifica parla chiaro: è nel loro interesse difenderlo e onorarlo nel migliore dei modi.

Uno degli ultimi risultati utili per la Roma è stata la vittoria interna contro l’Udinese, grazie alle tre reti siglate dai padroni di casa. Tra queste ce n’è una in particolare che ha lasciato perplessi i tifosi. Si tratta dell’incornata di Abraham, che grazie a questo gol ha messo a segno il suo settimo gol in campionato. Un bottino indubbiamente al di sotto delle aspettative, ma che viene condito da degli assist non di poco conto e da dei pali colpiti forse troppo ingenerosi.

Basti pensare che l’ex Chelsea in questa statistica rientra tra i primatisti. Lo scorso anno addirittura 7 legni, tra pali e traverse. Quando gli riescono delle prodezze come quella che ha beffato Silvestri, tutti i tifosi giustamente fanno i salti di gioia.

Ecco la traiettoria che ha beffato Silvestri

Il colpo di testa di Abraham che ha portato la Roma a chiudere la partita, singolarmente è stata anche una prodezza senza precedenti. La traiettoria insolita che l’attaccante ha dato al pallone ha messo totalmente in confusione Silvestri, il quale nulla ha potuto per neutralizzare la conclusione.

La risposta all’enigma della foto vista in precedenza è dunque la C. Il pallone è andato infatti ad insaccarsi in un punto praticamente impossibile da raggiungere per l’estremo difensore. Una giocata degna di nota, che ha messo il punto di chiusura su una partita dominata in tutto e per tutto. E che potrebbe risultare decisiva, a fine stagione, per il raggiungimento dell’agognata Champions.