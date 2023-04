Addio Mancini, clamoroso annuncio: tutti sorpresi in Nazionale

Roberto Mancini lascerà la Nazionale italiana, un annuncio che scuote e arriva proprio da chi conosce molto bene l’attuale commissario tecnico

Ai microfoni di Tv Play, in onda su Twitch, arriva una sorta di bomba sul futuro dell’allenatore, alle prese con una Nazionale da ricostruire ma con motivazioni che stanno sempre più diminuendo in vista del futuro.

Una panchina che sembrava salda e a prova di strappo era quella della Nazionale italiana, le conferme da parte della Figc non sono mai mancate. Il commissario tecnico Roberto Mancini, in cuor suo, ha già deciso che lascerà il ruolo, provocando così un ulteriore scossone al già fragile calcio italiano.

Una decisione inattesa e svelata in anteprima da parte di un personaggio calcistico che conosce molto bene Mancini, e sa benissimo quale sarà il futuro del tecnico italiano. Dopo la vittoria di Euro 2020 ma anche con la delusione della mancata partecipazione al mondiale qatariota, sembra finire qua l’avventura del ct azzurro.

Mancini via dall’Italia, c’è la data

Una decisione che sarebbe nell’aria, in particolare si è parlato anche di quanto fatto dallo stesso commissario tecnico. Vincere un europeo con una nazionale incapace di qualificarsi al mondiale è stata una doppia impresa, a testimoniare come il calcio italiano abbia comunque bisogno di investimenti. Ed è proprio l’europeo ad aver segnato anche uno snodo nel futuro di Mancini, come ricorda Pietro Wiercowod suo ex compagno di squadra ai tempi della Sampdoria: “Io, dopo la vittoria di Euro 2020, gli avrei detto di fermarsi e lasciare, dopo diventa difficile rifare il gruppo. Abbiamo vinto un europeo dopo sessant’anni, ma dopo ci siamo seduti”. Un messaggio che sembra anche rivolto al futuro, l’ipotesi più accreditata è che il commissario tecnico potrebbe lasciare dopo l’edizione del 2024.

Wiercowod ha fatto capire come il ruolo del commissario tecnico è difficile, anche se l’Italia è in buone mani: “Mancini ha fatto tanti anni da allenatore, è stato in grandi squadre, in Nazionale ha già dimostrato di essere bravo nella gestione”. Un dubbio cruciale per il futuro, se Mancini andrà via lo farà dopo l’edizione dei prossimi europei, anche per rinnovare le motivazioni della Nazionale.

Mancini via dalla Nazionale sarà un pensiero per il prossimo futuro, le parole del suo ex compagno doriano sono da interpretare in questa chiave. La Figc ha sempre espresso la massima fiducia, ma proseguire nel ruolo non sarà facile proprio per la mancanza di giovani: il poco spazio per gli italiani in campionato non lo aiutano di certo nel suo compito.