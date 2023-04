Dalla Juve alla Roma: ultimatum e firma in dieci giorni

Bianconeri e giallorossi sono pronti a darsi battaglia per il giovane difensore, in procinto di ufficializzare il suo status di ‘free agent’

Un po’ per motivi finanziari, un po’ per aspettare prima di destinare tutto il budget per il mercato nelle battute iniziali dello stesso, parecchi club d’Italia e d’Europa tengono d’occhio con molta attenzione il mercato dei parametri zero. Considerando che i giocatori prossimi ad essere svincolati sonon i più ambìti sul mercato, bisogna anticipare sul tempo la concorrenza se non si vuole incassare una beffa.

È proprio quello che devono aver pensato Juve e Roma quando, ormai diversi mesi fa, hanno iniziato i loro sondaggi esplorativi su un giovane difensore francese in scadenza di contratto. Seguito per un certo periodo anche dall’Inter, che poi ha mollato la presa, il profilo è chiamato a dare al suo club di appartenenza una risposta definitiva, in merito all’estensione dell’accordo contrattuale, entro 10 giorni. La stessa società, come riferito su Twitter da Sky DE, ha sostanzialmente lanciato un ultimatum al calciatore. Le speranze di un rinnovo last minute sono però ridotte al lumicino.

Juve e Roma alla finestra: tra 10 giorni sarà battaglia vera

Classe ’99, con un valore di mercato superiore ai 30 milioni nonostante l’approssimarsi inesorabile della fine del suo contratto, Evan Ndicka è uno dei pezzi più pregiati del sempre più proficuo bacino dei cosiddetti ‘free agent’. Il transalpino è da considerarsi un profilo cerchiato in rosso nell’agenda dei vari Ds anche per via della sua caratteristiche, non comuni, di mancino naturale al centro della difesa. Una rarità che non poteva sfuggire al minuzioso lavoro di scouting dei vari club.

Il suo club di appartenenza, l’Eintracht di Francoforte, ha già capito da tempo l’aria che tira. Il calciatore ha ricevuto lusinghe gratificanti da mezza Europa, ma deve ancora ufficializzare il suo status di giocatore prossimo a svincolarsi. I teutonici, campioni in carica dell’Europa League, non hanno evidentemente saputo convincere il calciatore riguardo i programmi futuri. Stessa lacuna mostrata con Filip Kostic, ceduto a pochi mesi dalla scadenza del contratto pur di incassare un indennizzo dalla sua partenza. E anche con Daichi Kamada, altro big che il 30 giugno saluterà la città tedesca.

Juve e Roma, già in lotta per Vicario, Aouar ed altre piste già battute da Federico Cherubini e da Tiago Pinto, sono pronte a darsi battaglia per il franco-camerunese nato a Parigi. Il colpo è di quello importanti. Degno di una rivalità che, oltre che sul terreno di gioco, rinnova la sua importanza pure in sede di mercato.