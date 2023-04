Ex bandiera del Milan sconvolta, l’incidente poco fa: “Ha colpito un agente con un pugno”

Nelle ultime ore è giunta una notizia terribile per una Bandiera del Milan, il figlio di 18 anni sarebbe stato denunciato: ecco cosa è successo

Essere giovani non è semplice, specialmente in una società come quella odierna. La pubblicità, i social, l’apparenza: tutto, spesso, molto costruito e distante dalla realtà effettiva. Una specia di inganno gigantesco, che però viene accettato dalla massa e frequentemente influenza in maniera negativa. Nei ragazzi cresce costantemente il desiderio di ritagliarsi un posto nel mondo, ma più si è giovani e più – in genere – si è convinti di poter raggiungere grandi traguardi.

Perché il tempo è dalla loro parte. Ma è altrettanto vero come da adolescenti sia abbastanza semplice intraprendere strade sbagliate o commettere errori gravi, per i quali poi è necessario assumersi le proprie responsabilità. Molti figli vivono interiormente le varie problematiche rigurdanti la propria sfera privata. Questo non aiuta di certo i genitori a provare a dare loro un sostegno concreto, anche se si registrano numerosi casi in cui sono gli adulti stessi a risultare manchevoli da questo punto di vista. D’altronde, abbiamo a che fare con un vero e proprio lavoro, che richiede un impegno costante. Ma non sempre si riesce a garantirlo, per un motivo o per un altro.

I ragazzi, inevitabilmente, ne risentono. La fragilità mentale ed emotiva dei giovani può portare, a volte, a conseguenza gravose, da cui diventa necessario l’intervento della mamma e del papà. Una situazione simile si sarebbe verificata anche nella famiglia che vede protagonisti Alessandro ‘Billy’ Costacurta e Martina Colombari. Entrando più nello specifico della vicenda, il noto figlio 18enne della coppia – di nome Achille – sarebbe stato denunciato nelle scorse ore per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto riferisce ‘Unionesarda.it’, infatti, il ragazzo avrebbe colpito con un pugno un agente della polizia locale di Milano, dopo aver dato in escadescenze a bordo di un taxi (senza apparenti motivi).

Costacurta, denunciato il figlio Achille: ha colpito un vigile

Achille, inoltre, sarebbe salito a bordo della macchina intorno alle ore 23. Pare che poco più tardi abbia cominciato ad agitarsi, costringendo addirittura il tassista a chiamare le autorità. E non è tutto perché, come si apprende dalla ricostruzione dell’uomo, il figlio di Costacurta avrebbe anche danneggiati gli interni del veicolo, urlando nel mentre frasi prive di senso compiuto.

Dopodiché sarebbero arrivati gli agenti di polizia, ma il ragazzo avrebbe rifiutato di scendere dalla macchina aggredendo un vigile con un pugno sul viso (prognosi di 7 giorni). In seguito, Achille sembra sia stato portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. Senza dubbio uno spavento enorme per l’ex bandiera del Milan e la Colombari, che chiaramente ora faranno il possibile per sostenere il proprio figlio, rimanendogli accanto in questo momento difficile.