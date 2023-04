Il costume è un filo: la Canalis stavolta lascia di sasso

Elisabetta Canalis e la sua prova costume che mette a rischio le coronarie dei fan, il fisico dell’ex velina è sempre perfetto

Di fronte agli scatti di Elisabetta Canalis è sempre più difficile trovare le parole adatte. Nonostante il trascorrere del tempo, il fascino della showgirl e modella sarda è sempre più indescrivibile. Una felicissima abitudine, per tutti i suoi fan, quella di perdersi nei suoi scatti dalla sensualità infinita.

Elisabetta si avvicina a compiere 45 anni, eppure si mantiene sempre in splendida forma, seducente oltre ogni limite. E gli applausi sono inevitabili davanti a ogni nuova immagine condivisa sui social con il suo pubblico.

Elisabetta Canalis, l’unica e intramontabile: i fan sempre fuori di testa per lei

Un pubblico molto vasto, che conta circa 3 milioni e mezzo di followers su Instagram. Inevitabile, visto che parliamo di una delle bellezze italiane più iconiche e rappresentative del terzo millennio.

Fin dai tempi di Striscia la Notizia, Elisabetta è entrata di prepotenza nella mente e nel cuore di tutti, per un fascino davvero unico e che ha incarnato e continua a incarnare un ideale di femminilità assoluto. L’esperienza nel popolare tg satirico fu per lei il trampolino di lancio verso una luminosa carriera e ancora oggi è tra le preferite dagli italiani. Facile scoprire il motivo, di fronte a scatti che riescono a sorprendere ogni volta.

Elisabetta Canalis, l’estate è già cominciata: risplende al sole in bikini, curve stratosferiche come al solito

Anche in questo 2023, la Canalis sta dando spettacolo su Instagram. E non si smentisce nemmeno questa volta, con un look in costume che scatena un autentico delirio sul suo profilo.

In una splendida giornata di sole, Elisabetta si esibisce in costume, con i dettagli della sua silhouette statuaria e sinuosa che non lasciano scampo. Scollatura da vertigini e gambe perfette, già non ci sarebbe da aggiungere altro. I like e i commenti entusiasti degli ammiratori non possono mancare e c’è chi è già in difficoltà in vista della bella stagione: “Anche meno Elisabetta, ti prego”. Di sicuro, se le premesse sono queste, la stagione estiva ci regalerà altre emozioni fortissime e altri scatti mozzafiato, da parte di una delle bellezze più amate dagli italiani, che non sfiorisce mai e colpisce dritta al cuore come sa fare solo lei.