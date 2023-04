Juve, niente da fare: affare da 60 milioni

Il calciomercato della Juventus potrebbe ripartire con l’ennesima beffa sul mercato: le ultime sulle mosse dei bianconeri

Tutto dipende dalla qualificazione in Champions League, diventata decisamente alla portata con l’annullamento della penalizzazione di 15 punti in attesa di un nuovo verdetto della Corte Federale d’Appello. La dirigenza juventina sta lavorando per alcuni prolungamenti di contratti, tra cui Adrien Rabiot e Angel Di Maria.

La dirigenza juventina è fossilizzata anche a rinforzare la squadra bianconera per la prossima stagione e tra i tanti nomi c’è anche quello di Rasmus Hojlund, autentica rivelazione di questo campionato con la maglia dell’Atalanta indosso, dopo che la ‘Dea’ l’ha prelevato dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro con la sua valutazione letteralmente esplosa dopo un solo anno di Serie A.

Calciomercato Atalanta, Hojlund nel mirino delle big europee

Rasmus Hojlund piace anche al Bayern Monaco e al Paris Saint-Germain. Il prezzo del talento dell’Atalanta si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro: un costo importante che esclude di diritto la Juventus dai giochi.

La cessione di Hojlund aprirà la strada ad un sostituto per la Dea che il Direttore Sportivo Tony D’Amico dovrà ricercare sul mercato, la prossima estate. Rasmus Holjund è diventato in questa stagione una delle grandi sorprese della Serie A con 8 gol e 3 assist nelle prime 28 partite con la maglia dell’Atalanta. Dopo l’importante investimento in estate, la Dea si sta già iniziando a fregarsi le mani con la possibilità di fare una plusvalenza con la cessione dell’attaccante danese, che molti considerano il nuovo Erling Haaland.

Secondo quanto filtra dalle voci estere di calciomercato, il danese avrebbe trovato la propria felicità con l’Atalanta di Gasperini. Ma soprattutto, nell’incontro con l’allenatore di Grugliasco che a fine stagione potrebbe lasciare la Dea. Dipenderebbe a questo punto, proprio da Gasperini una sua eventuale permanenza. Da Bergamo non si opporranno ad una cessione di Hojlund, ma servirà un’offerta importante che possa accontentare le richieste del presidente Percassi. Tutte le big europee sono a lavoro già da tempo. E dopo la fine della stagione, si fionderanno su uno dei talenti più cristallini della Serie A (essendo un classe 2003). Al termine della stagione se ne saprà di più sul suo futuro, considerando anche il contratto in scadenza nel 2027, e con la Juventus che avrebbe individuato in lui il profilo perfetto per sostituire Vlahovic in caso di cessione all’estero.