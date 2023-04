Milan, addio Leao e sostituto già pronto: Maldini pesca in Premier

Si avvicina sempre più l’addio di Leao al termine della stagione, con Maldini che però avrebbe già nel mirino il suo sostituto: che colpaccio in Premier League.

È festa grande per il Milan, che nonostante l’andamento tutt’altro che entusiasmante in campionato, può ora gioire. Sì perchè per la prima volta dopo 16 anni, il club meneghino ha centrato il ritorno in semifinale di Champions League, traguardo probabilmente neanche immaginato dai tifosi rossoneri a inizio stagione. Ciò grazie al doppio vittorioso confronto contro il Napoli, sconfitto per 1-0 all’andata e fermato sull’1-1 al ritorno, in una partita che di fatto la squadra di Pioli ha gestito in maniera quasi impeccabile.

Mattatore assoluto della serata è senza alcun dubbio Rafael Leao, autore di una prestazione a dir poco dirompente condita anche e soprattutto dalla cavalcata con tanto di assist in occasione del gol rossonero. Il portoghese è il vero e proprio uomodi più in questo Milan, che però già in estate potrebbe doverlo salutare, causa un rinnovo di contratto che sembra intenzionato a non decollare. A tal proposito, Maldini e Massara avrebbero però il mirino già puntato sul sostituto del classe ’99 in Premier League.

Calciomercato Milan, il sostituto di Leao viene dalla Premier League: Maldini prepara l’assalto a Zaha

Dopo la scorsa straordinaria stagione coronata con la vittoria dello scudetto e col titolo di miglior giocatore della Serie A, anche in questa annata Rafael Leao sta mettendo in mostra grandissime qualità. Certo, la continuità di rendimento non è quella della scorsa stagione, ma le doti del classe ’99 sono di fatto indiscutibili, come ci ha dimostrato lui stesso anche nell’ultima e decisiva partita di Champions in casa del Napoli. Nonostante ciò, quello tra il Milan ed il fuoriclasse portoghese è un matrimonio destinato a durare ancora poco.

Sì perchè l’ex Lille, in scadenza a giugno 2024, non sembra deciso a firmare il rinnovo da ben 6 milioni e mezzo di euro annui offertogli da Maldini e Massara, non disposti ad aumentare ulteriormente la già molto generosa proposta. Ciò causerà con ogni probabilità un’addio anticipato già questa estate, vista l’intenzione del Diavolo di non perdere il proprio gioiello a parametro zero l’anno prossimo. Sarà dunque fondamentale per la dirigenza meneghina trovare un sostituto di alto livello del classe ’99, e a tal proposito il mirino sarebbe già puntato verso un giocatore di Premier League in particolare.

Trattasi di Wilfried Zaha, talentuosa punta centrale o ala sinistra del Crystal Palace in scadenza di contratto a giugno. Obiettivo del Milan sarebbe proprio quello di chiudere l’acquisizione del giocatore ivoriano a parametro zero, con lo stesso Zaha che avrebbe già preso di buonissimo grado il trasferimento a Milanello. Ora manca solo l’affondo finale da parte di Maldini e Massara, pronti a sganciare, sulla falsa riga di quanto fatto con Origi, una maxi offerta d’ingaggio all’attaccante.