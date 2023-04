Mourinho, altro che Roma: spunta il nome della prossima squadra

La Roma ora trema, ecco la squadra dove potrebbe andare l’attuale allenatore giallorosso, José Mourinho

Alla Roma, per due motivi, possono vantarsi di avere in squadra José Mourinho. Uno è che il portoghese è sempre uno dei tecnici più cercati al mondo, l’altro è che i giallorossi possono dire di essere l’unico club che abbia convinto l’allenatore di Setubal a tornare, dopo l’addio all’Inter avvenuto nel 2010.

Un anno particolare, quello infatti, del Triplete. E se Mou lascia da vincente, in giallorosso avrebbero anche ragione ad iniziare quanto meno a preoccuparsi un pochino. Infatti, dopo aver vinto la Conference League, l’ex Chelsea sta anche superando le aspettative di molti esperti, rischiando di portare la Roma a giocare la prossima Champions League. Ma se dopo questi due obiettivi in due anni il portoghese si sentisse appagato, magari potrebbe cercare altre sfide.

Mourinho via da Roma: lo aspetta una big

Ovviamente è quello che non si augurano i tifosi ed anche i dirigenti romanisti, perché dopo due stagioni incredibili, a Trigoria sperano di contare quanto meno in una terza. Nella società dove lui ha vinto il quinto trofeo continentale della carriera da allenatore, Mou potrebbe trovarsi bene, ma tutto dipenderà anche dalle offerte che potrebbero arrivare per lui in estate. Insomma, dovesse chiamare una big che la Champions vuole vincerla, ci sarebbe da discutere.

Per adesso sono solo tutte idee e supposizioni e di veri motivi per avere paura, in casa Roma non ce ne sono. Almeno, non ci sarebbero offerte ufficiali. A parlare però del collega, un altro portoghese che Roma la conosce bene. In giallorosso, è stato il secondo di Paulo Fonseca. Parliamo di Nuno Campos, nato a Lisbona nel 1975 ed ex calciatore. Attualmente, Campos è senza squadra.

Per questo forse, ha trovato maggior tempo libero per parlare delle sue idee. Cosa logica è che se si parla di AS Roma e di Portogallo, l’associazione porti proprio al tecnico attuale. Dopo aver risposto a diverse domande, quindi, l’ex vice allenatore giallorosso dice la sua anche sullo Special One. Secondo Campos, Mourinho sarebbe già pronto al ritorno in una grande squadra, dopo essersi rilanciato con i giallorossi.

“Sarebbe un allenatore perfetto per il PSG perché è un gestore di grandi campioni”, spiega il portoghese a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play. Campos aggiunge, però, che anche alla Roma Mou avrebbe già degli ottimi calciatori da allenare. Ai parigini, comunque, aggiunge ancora il quarantottenne, ora servirebbe proprio un allenatore come lo ‘Special One’. E chissà che oggi a Parigi non ci stiano davvero già pensando…