La folle notte del figlio dell’ex calciatore: cosa è successo

E’ stata davvero una notte folle per il figlio dell’ex calciatore. L’episodio ha fatto il giro del web e subito dopo sono arrivate le scuse.

Essere figli di calciatori non è mai semplice perché le luci dei riflettori sono comunque su di te in ogni momento. E per questo motivo qualsiasi errori compi diventa subito pubblico e, soprattutto in un’era in cui i social sono ormai una fonte di informazione importante, difficilmente puoi farla franca.

Ed è quello che è successo al figlio di un ex calciatore, autore di una notte folle. L’episodio in davvero poco tempo è diventato virale e non sono mancate le critiche nei suoi confronti. Fortunatamente poi sono arrivate le critiche, ma difficilmente gli utenti social si dimenticheranno l’accaduto.

La notte da dimenticare per il figlio dell’ex calciatore: cosa ha combinato

Si sa da giovani qualche errore lo si fa sempre, ma questa volta forse il limite è stato oltrepassato tanto che sono arrivate le scuse in pubblico, ma siamo certi che anche privatamente c’è stato un chiarimento per spiegare meglio l’accaduto. Una notte che doveva essere assolutamente di relax, ma che con il passare dei minuti si è trasformata in un incubo e che difficilmente sia lui che i presenti riusciranno a dimenticare.

Come riportato da MilanoToday, Achille Costacurta, figlio di Billy e di Martina Colombari, è stato protagonista di un episodio assolutamente da condannare. Prima ha preso a calci e pugni un taxi e subito dopo ha colpito un agente di polizia municipale. Immediato il trasferimento negli uffici per la denuncia e l’identificazione.

Nella giornata odierna sono arrivate le scuse via social, ma siamo certi che questo non basterà. I motivi di questo nervosismo non si conoscono e quindi non ci si può addentrare nei dettagli della vicenda. Ma si è trattato di un episodio che ha fatto il giro dei social in davvero poco tempo e le critiche non sono mancate.

Achille Costacurta: da Pechino Express alla denuncia

La denuncia per Achille Costacurta è arrivato sicuramente nel suo momento di maggiore notorietà grazie anche alla partecipazione insieme alla madre Martina a Pechino Express. Una esperienza che ha portato per la prima volta il figlio di Billy in televisione e quindi diciamo che si è fatto conoscere dal grande pubblico e in parte anche apprezzare.

Subito dopo, però, questo incidente che ha portato sicuramente alla ribalta in modo negativo Achille. Ma le scuse fatte in pubblico, anche se non bastano, sono un primo passo per provare a farsi perdonare. E naturalmente la speranza è che in futuro altre cose simili non succedano più.