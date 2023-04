“Stagione finita”: tegola durissima, l’attaccante fa crack

Conferme sull’entità del pesante infortunio rimediato in campionato dal calciatore, ora verrà sottoposto ad intervento chirurgico senza chance di recupero per la fine delle ostilità

Il periodo primaverile rappresenta per moltissimi club un momento cruciale della stagione, perché è qui che inizia a compiersi il proprio destino sulla scia di tutti i risultati maturati nel corso dei mesi precedenti. Ma è anche vero che se da un lato tutti attendono di scoprire cosa ne sarà del futuro, altri probabilmente vorrebbero soltanto passare oltre. La stanchezza si fa sentire e come spesso accade, anche la resa fisica viene meno. Con conseguente, aumentata possibilità di contrarre infortuni più o meno vistosi.

È esattamente quanto accaduto ad un calciatore del Valencia, a seguito di un colpo accusato durante la partita di Copa del Rey contro il CF La Nucia dello scorso gennaio. Il club, che dovrà fare a meno anche di Samuel Castillejo, Justin Kluivert e Thierry Correia, sembra avere oramai i giorni contati per quella che sembra a tutti gli effetti una stagione segnata dalla retrocessione. Attualmente il club spagnolo naviga in diciottesima posizione nel campionato de La Liga e un’inversione di rotta è ormai tarda.

Marcos André in sala operatoria, sprofonda il Valencia

Chiaro è che l’assenza di Marcos André penalizza ulteriormente questa situazione di netta difficoltà per un ambiente che in tanti anni non ha mai vissuto nulla di simile. L’attaccante ha un ginocchio inutilizzabile e gli ultimi esami strumentali svolti a Madrid hanno accertato la rottura del menisco esterno del ginocchio destro.

L’intervento chirurgico sarà dunque necessario per ristabilire la funzionalità del ginocchio, poi seguirà il solito processo di riabilitazione che non durerà meno di due mesi. Motivo per il quale, a conti fatti, il centravanti spagnolo dovrà chiudere anzitempo i giochi della stagione regolare. Al suo posto il solo Cavani, ex conoscenza del campionato di Serie A, sarà chiamato a dare man forte al reparto offensivo nella speranza di poter infondere un ultimo segnale di orgoglio per una città che già da oggi piange la sua illustre storia calcistica.