Tifosi Juve senza parole, la UEFA ha deciso: ora è ufficiale

La UEFA ha dato comunicazione ufficiale a proposito della posizione nel ranking dei diversi club: sorprende la classifica della Juve

Per gli amanti del brivido e dei colpi di scena, c’è materiale abbondante per una sceneggiatura adattabile ad un film di lunga durata. Anzi forse anche ad una serie TV, considerando la moda imperante di questo tipo di format. Forse invece per i tifosi bianconeri le continue sorprese che questa stagione sta riservando – e che, per inciso, non sono ancora finite – iniziano un po’a snervare. Ci riferiamo ovviamente non solo ai comunque già altalenanti risultati della squadra, capace di inanellare una serie di vittorie consecutive e poi di cadere per due volte nelle ultime due gare, ma anche a quello che succede sul campo della giustizia sportiva.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha infatti restituito temporaneamente i 15 punti di penalizzazione alla Juve, rimandando di fatto gli atti per un nuovo processo lampo la cui sentenza dovrebbe arrivare massimo entro 45-50 giorni. Cioè prima della fine del campionato. In tutto questo la Juve ora vede nuovamente concreta e fattibile la possibilità di approdare in Champions League attraverso il campionato. Ma forse esiste un modo ancor più semplice. Una via che sul suo sentiero consta solo di tre partite. Difficli, impegnative, ma i bianconeri hanno il destino nelle proprie mani.

La Juve vola in Europa: il nuovo ranking

Subito dopo la due giorni di Champions, e quindi prima del successivo passaggio del turno dell’undici di Allegri, che ora affronterà il Siviglia nella semifinale di Europa League, la UEFA ha aggiornato il ranking dei club, determinato dai risultati e dei piazzamenti negli ultimi 5 anni. Ne è emerso un quadro veramente lusinghiero per una squadra uscita dalla Champions League con 5 sconfitte in 6 gare del girone comprendente PSG, Benfica e Maccabi Haifa.

Se tra le big d’Europa c’è stato un cambio al vertice, col Manchester City che ha scalzato il Bayern, appena eliminato dai Citiziens ai quarti di Champions, al primo posto, la Juve vede mantenuto intatto il suo primato tra le squadre italiane. La Vecchia Signora si attesta infatti in ottava posizione, con 98 000 punti. Non troppo distante dal Manchester United, che la precede in classifica con 104 000 punti. Considerando che la grduatoria non tiene conto delle gare di Europa e Conference League disputate giovedì, e che il cammino dei bianconeri potrebbe proseguire, anche la sesta posizione occupata dal PSG con 112 000 punti potrebbe essere alla portata della compagine piemontese.

Solo limitatamente alle prime 20 posizioni, l’Italia è poi rappresentata dall’Inter al decimo posto – 91 000 punti – dalla Roma undicesima a 89 000, e dal Napoli diciannovesimo a quota 81 000.