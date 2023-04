Addio Psg: vestirà la maglia della Juve l’anno prossimo

Le grandi della nostra Serie A cominciano a tessere le prime trattative di mercato. Dal Psg alla Juventus, un tradimento a dir poco clamoroso

Mancano poco più di due mesi all’inizio della sessione estiva di calciomercato e le grandi del nostro campionato al netto dei tanti e prestigiosi obiettivi ancora raggiungibili in questo incandescente finale di stagione, hanno iniziato a tessere, lontano da occhi indiscreti, le prime trattative. Del resto se tecnici e giocatori devono concentrarsi solo ed esclusivamente sui prossimi impegni agonistici, i dirigenti sono quasi obbligati a gettare uno sguardo su ciò che accadrà a partire dai primi di giugno in poi. E la Juventus, nonostante le inevitabili incertezze legate all’inchiesta Prisma, si sta già impegnano per programmare il futuro.

La dirigenza bianconera sarà chiamata, alla luce della necessità di ridurre le spese per i cartellini dei giocatori, a cogliere quelle occasioni irrinunciabili che spesso e volentieri il mercato sa offrire. E una di questa opportunità sta per essere servita su un piatto d’argento, complice un infortunio che sta per far saltare un trasferimento che ormai era già fatto con tanto di firme in calce apposte sul contratto. E’ accaduto infatti che Milan Skriniar, forte difensore slovacco dell’Inter prossimo a svincolarsi a giugno, abbia già un accordo blindatissimo con la sua prossima squadra, il Paris Saint Germain.

Addio Psg: ‘suggestione’ Juve per Skriniar

Nonostante le consistenti e invitanti offerte per rinnovare il contratto formulate dalla dirigenza nerazzurra, l’ex centrale della Sampdoria ha preferito accettare le proposte milionarie degli sceicchi del Qatar, dicendo sì al trasferimento a Parigi. Ma un infortunio più serio del previsto sta rischiando di far saltare il passaggio al PSG. Si tratta di un problema alla schiena che ha costretto Skriniar a ricorrere all’intervento chirurgico, operazione che è stata eseguita poche ore fa in una clinica francese.

E proprio sfruttando la clamorosa eventuale rinuncia del club parigino ad ingaggiare Skriniar, la Juventus si potrebbe muovere con una certa decisione contattando direttamente gli agenti del giocatore e dicendosi pronta a prendere il centrale slovacco nonostante il problema alla schiena. Si tratta per ora di semplici ipotesi e nulla più, ma stando alle voci che giungono da Parigi il management del PSG non ha più la certezza di puntare su Skriniar per le prossime stagioni. Sarà probabilmente decisiva un’approfondita visita medica che il giocatore sosterrà tra circa un mese e solo in caso di rassicurazioni da parte dei medici il club parigino renderà esecutivo l’accordo con il giocatore.