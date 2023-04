Andrea Pucci, altro che Inter: ecco chi è il suo vero amore

Tifoso dell’Inter, il comico Andrea Pucci, per anni stella di Zelig, nasconde un’altra passione che ha un posto d’eccezione nella sua vita.

Comico e artista d’eccezione, capace di essere dissacrante raccontando la sua stessa vita e la quotidianità che lo circonda, Andrea Pucci di certo starà gongolando in questo momento, di fronte alla notizia che “la sua Inter” è in semifinale di Champions League dove affronterà niente di meno che gli odiati cugini del Milan.

La passione per i nerazzurri è qualcosa di travolgente per Andrea, che non ha mai nascosto che l’Inter rappresenta, da sempre, un amore fortissimo. Tuttavia pochi sanno che nella sua vita, su cui tiene sempre il massimo riserbo, si nasconde un’altra grande passione, altrettanto caliente come il calcio, e molto simile alle gesta sportive di una squadra che è diventata celebre più che mai per i suoi alti e bassi. Perché in fondo la vita è proprio come un campionato di calcio: per un periodo domini la scena e ti va tutto a gonfie vele, per un altro tutto sembra crollarti davanti agli occhi.

La passione nascosta del popolare comico Andrea Pucci: ecco tutta la verità

Stiamo parlando della donna della sua vita, della sua compagna, Priscilla Prado, brasiliana e consulente di immagine, classe 1984, che è diventata la sua compagna nel 2009. Un amore forte, fortissimo, ma anche turbolento e burrascoso. I due stanno insieme dal lontano 2009, lei era già madre di due gemelli, avuti da giovanissima, a 21 anni.

Una relazione, come ha raccontato di recente Pucci, che però è molto restio ad aprire le porte sul suo privato, che ha conosciuto pericolose pause che li hanno allontanati e che sembravano essere un ostacolo insormontabile. Ora, però, dopo che entrambi hanno provato a ricominciare una nuova vita con persone diverse, sembra essere tornato il sereno e sono più uniti che mai.

In particolare Priscilla di recente non fa altro che dedicare post carichi di amore per il suo Andrea, quindi tutto sembra davvero destinato a viaggiare a gonfie vele e a durare finalmente nel tempo, si spera, senza altri scossoni.

Pucci, quindi, vive un momento personale davvero magico: la sua Inter viaggia a gonfie vele in Europa e si candida per un incredibile posto in finale, Milan permettendo, dove incontrerebbe la vincente del match tra Real Madrid e Manchester City. Nella vita privata, il popolare comico, sembra davvero inseparabile dalla sua Priscilla.

Sarà un caso che uno come lui, così appassionato di calcio, abbia scelto una brasiliana? Chissà, in fondo, le similitudini tra calcio e amore esistono e come: e si può comprendere, guardando bene il profilo social di Priscilla, cosa vogliamo dire. Come i migliori brasiliani dell’Inter della storia, su tutti Ronaldo, hanno incantato le platee, così le bellezze delle donne di Rio e dintorni ci fanno sciogliere il cuore, senza nulla togliere alle nostre italiane.