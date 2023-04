Arrivederci e grazie, Hazard va via: futuro in Serie A

Eden Hazard può essere il grande colpo in Serie A, il Real Madrid vuole liberarsene a tutti i costi nel prossimo calciomercato

Il trequartista belga è in procinto di lasciare i blancos, il rapporto con gli spagnoli è ai minimi termini. L’opportunità per un top club italiano è di rilanciarlo, Hazard vuole chiudere la carriera dimostrando di non essere un calciatore incompiuto.

Il destino di Eden Hazard potrebbe cambiare decisamente, mollando il ruolo di eterna riserva del Real Madrid. In un calcio senza più distinzioni di uomini in campo, il belga ha invece fatto un bel passo indietro, occupando una casella non tanto ambita. Carlo Ancelotti non lo considera più determinante, il contributo del fantasista è davvero marginale.

Paradossalmente, ha giocato di più al mondiale col Belgio che in tutta la stagione con il Real, se guardiamo alla media tra partite e minuti giocati. Era capace di infiammare i tifosi, ora invece è ridotto al ruolo di comprimario: ecco allora come si può muovere la Serie A, il Real Madrid è pronto a darlo via senza rimpianti.

Hazard giocherà con una big in Italia

Nelle ultime di fichajes.com, c’è il punto della situazione in casa Real Madrid. Il fantasista ha un contratto oneroso sino al 2024, gli spagnoli vorrebbero chiuderlo prima e stanno valutando decisamente la soluzione di liberarsi di Hazard, pagandogli una buona uscita. Proprio per questo, averlo a costo zero sarebbe una buona chance per la Serie A, Hazard è seguito da Juventus e Milan.

Il suo arrivo sarebbe però vincolato a una serie di opzioni, non è così facile come sembra. Intanto, Hazard dovrebbe rifiutare ogni offerta dall’estero, qualche giorno fa si era parlato di un approdo all’Al Nassr insieme a Zidane: è una coppia rodata, il francese lo aveva voluto al Real Madrid e la richiesta di CR7 tenta entrambi. In caso di offerta mostruosa, Hazard concluderebbe la carriera nel calcio arabo, ma in cuor suo vuole rimanere in Europa e dimostrare di non esser un calciatore sulla via del tramonto.

Una tra Milan e Juve rileverebbe il cartellino del belga a costo zero, in caso di svincolo dal Real, aiutandosi poi col Decreto crescita e dunque andando a risparmiare qualcosa sull’ingaggio, che sarebbe comunque alto. Il belga punterebbe sull’ultimo grande contratto della carriera, le italiane potrebbero offrire dai quattro ai cinque milioni di euro più bonus. Una cifra comunque di tutto rispetto, Hazard aumenterebbe decisamente la qualità nel campionato di Serie A. Il Milan punterebbe su di lui per il post Brahim Diaz, nella Juve manca un uomo con le sue caratteristiche.