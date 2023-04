Elisa Isoardi, che scollatura: la visione dall’alto è rovente

Social che si sono fatti incandescenti dopo il post di Elisa Isoardi: la scollatura ha fatto centro nel cuore dei followers

La carriera di Elisa Isoardi è iniziata quando era appena maggiorenne. Nata a Cuneo nel 1982, fu nei primissimi anni del duemila che l’apprezzata conduttrice televisiva iniziò a farsi strada nel mondo dello spettacolo grazie ad alcuni concorsi di bellezza. Il primissimo fu Miss Italia. Programma che ha fatto da trampolino di lancio per molti volti noti del piccolo e grande schermo.

Fu lì che, in qualità di Miss Valle d’Aosta, si aggiudicò la fascia di Miss Cinema. Tutto questo, però, senza mettere da parte gli studi. In quello stesso anno, infatti, la Isoardi si trasferì a Roma per continuare a coltivare la sua più grande passione: la recitazione. Laureatasi pochi anni dopo, ha avuto le sue prime esperienze come attrice di teatro.

Avventura che, tuttavia, ha poi messo da parte per tentare la sorte come modella. Successivamente spostatasi dalla Capitale a Milano, la conduttrice tv ha puntato molto sulla sua bellezza e sul suo portamento. Strada che poco dopo le ha aperto, in maniera più o meno definitiva, le porte della televisione.

Elisa Isoardi scalda i social: scollatura rovente

Lì Elisa Isoardi è riuscita a costruirsi una carriera. Dapprima come presentatrice e successivamente anche come concorrente, la showgirl è riuscito a fare breccia nel cuore degli italiani. Soprattutto in quello del leader della Lega Matteo Salvini. Suo compagno dal 2014 al 2018. All’epoca una delle relazioni che più ha fatto parlare gli amanti del genere.

Una volta finita la storia d’amore con il politico, la Isoardi è tornata a dedicarsi maggiormente al piccolo schermo. Facendosi apprezzare come concorrente di Ballando con le Stelle e dell’Isola dei Famosi. Programmi di punta della RAI e di Mediaset. Trascurando forse un po’ la vita sentimentale. Visto che negli ultimi anni si è parlato poco della sua presunta nuova relazione. Quella, secondo gli esperti in materia, con lo storico ex Alessandro Di Paolo.

Lo scatto post allenamento della conduttrice

In tutto questo la Isoardi ha anche scoperto l’amore per i social. Dove, su Instagram, può vantare più di mezzo milione di followers: ha esattamente 624 mila persone che la seguono ogni giorno. Lei, per allietare le giornate dei suoi ammiratori, condivide spesso attimi di vita quotidiana. Uno degli ultimi post, quello che la ritrae al termine degli allenamenti, ha già scaldato il web.

Soprattutto grazie alla scollatura rovente messa in mostra dalla bella conduttrice. Occhi incantevoli e fisico atletico per Elisa Isoardi che ha spesso dimostrato grande interesse per lo sport e per la forma fisica in generale. Perché mantenersi al meglio, come ha scritto anche la conduttrice vicino allo scatto, è sempre una grande soddisfazione.