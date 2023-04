Il Napoli spiazza tutti: colpo in attacco da brividi, c’è l’annuncio

Dimenticare l’Europa e concentrarsi esclusivamente sulla conquista dello Scudetto. Il Napoli di Luciano Spalletti ha le idee piuttosto chiare

Il doppio passo falso contro il Milan e la conseguente eliminazione dalla Champions League ha tolto un po’ di sicurezze ad una squadra che nel doppio confronto non ha avuto alcuni uomini importanti a disposizione. Osimhen all’andata, Kim e Anguissa al ritorno perchè squalificati.

La formazione allenata da Luciano Spalletti nel frattempo inizia già a pensare alla prossima stagione. C’è l’annuncio radiofonico su uno dei possibili colpi che la squadra azzurra potrebbe mettere a segno con il DS Cristiano Giuntoli che ci starebbe lavorando da tempo.

Calciomercato Napoli, rinforzo sulla trequarti

Il Napoli starebbe vicino ad un rinforzo sulla trequarti. Così Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, ha fatto riferimento a Thiago Almada, trequartista classe 2001 dell’Atlanta United, reduce dal Mondiale con l’Argentina dopo il forfait di Nico Gonzalez.

Dalla Primera Division Argentina all’MLS, con l’Atlanta United che ha versato nelle casse del Velez circa 15 milioni di euro. Il club americano potrebbe cederlo intorno ai 20 milioni con il club azzurro pronto ad anticipare una numerosa concorrenza. Il trequartista argentino vorrebbe giocare in Europa, considerando che sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Serie A e Bundesliga. Cresciuto con i biancazzurri in Sudamerica con il Velez ha totalizzato 100 presenze impreziosite da 24 gol e 10 assist esordendo in prima squadra l’11 agosto 2018, qualche mese dopo aver compiuto 17 anni.

Un altro talento cristallino potrebbe approdare in casa partenopea dopo l’arrivo di Kvaratskhelia la scorsa stagione per poco più di 10 milioni di euro. Giuntoli e la dirigenza azzurra stanno valutando anche il futuro di alcuni calciatori in scadenza come Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Nelle prossime settimane sia il messicano che il polacco decideranno il loro futuro al Napoli. Ecco perchè il nome di Thiago Almada potrebbe fare al caso di Spalletti. Giocatore brevilineo, ruolo trequartista, può giocare in diverse zone dell’attacco. Sia come seconda punta o ala su entrambi i lati del campo, anche a piede invertito (un po’ come fanno sia Politano che Kvara). Di enorme qualità e rapidità, fa del dribbling una delle sue principali skills e, da qualche tempo, è definito come uno dei maggiori prospetti del calcio argentino. Un elemento di enorme importanza che potrebbe permettere a Spalletti di cambiare modulo.