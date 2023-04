Juve a vita, è in arrivo un’altra firma!

La Juve è pronta a legare un big bianconero praticamente a vita andando a prolungare il contratto quasi in scadenza. Ecco tutti i dettagli

Una mossa decisa del club, un riconoscimento per gli anni vissuti con la maglia della Juventus, dando sempre il meglio in campo. La scelta è discussa anche dai tifosi e potrebbe essere anche utile per attrarre altri leader nel calciomercato.

La mente della Juventus si è alleggerita dopo esser tornata in possesso di quindici punti in classifica, ma anche dopo l’accesso alle semifinali in Europa League. Il prossimo avversario europeo sarà il Siviglia, la fiducia nell’ambiente bianconero è tornata però alta.

Questo momento di relativa tranquillità è utile anche alla dirigenza, ci sono diversi big che hanno un futuro in bilico. Nomi come Szczesny, Bonucci, Cuadrado e Pogba sono i più discussi tra quelli col maggior numero di partite in bianconero, uno di loro può legarsi a vita al club italiano siglando un nuovo contratto.

Juve, un big pronto a prolungare

La società bianconero ha spesso espresso parole di fiducia nel suo operato, ha giocato sempre da titolare con i tecnici arrivati a Torino negli ultimi anni. Era fondamentale per Maurizio Sarri, lo è stato anche per Andrea Pirlo nonché per l’attuale tecnico Max Allegri. Gioca la maggior parte delle partite, anche ben sapendo di avere le spalle coperte nel ruolo con un’alternativa di primo livello. Un motivo in più per stare tranquilli, dunque, Szczesny è pronto a siglare il rinnovo di contratto con la Juve, allungando l’accordo oltre al 2024.

Quasi in regime di svincolo, il polacco si trova molto bene in maglia bianconera e non vorrebbe lasciarla a cuor leggero. Il rapporto nello spogliatoio è ottimo, lo dimostrano anche i gesti di affetto con Mattia Perin dopo la gara d’andata contro lo Sporting, che aveva fatto preoccupare tutti anche per i suoi attacchi d’ansia. Il polacco si è ripreso ed è pronto a migliorare il suo score in bianconero: sinora sono 209 le presenze ufficiali con la Juve, numero destinato a crescere e punta a superare Zidane (quota 212) e Platini (224 gare per Le Roi).

Inoltre, la garanzia di Szczesny alla Juve non esclude l’ingaggio di un nuovo portiere, anzi. Potrebbe essere la guida ideale per l’estremo difensore del futuro, sacrificando Perin in caso di offerte. La Juve è sempre interessata a Vicario e Carnesecchi, portieri che meritano ben altra ribalta rispetto alla zona salvezza e dal costo accessibile intorno ai 15-20 milioni di euro.