La canottiera non la contiene: Belen, lato A in fuorigioco

Ha ritrovato il sorriso. E le foto che posta dimostrano che è in forma smagliante. Belen mostra le sue grazie in un gioco di vedi e non vedi

L’inatteso e ritrovato feeling con il marito Stefano De Martino, quando tutto sembrava irrimediabilmente compromesso, quando ormai entrambi erano pronti a rifarsi una vita accanto a qualcun altro, le ha ridonato il sorriso dei tempi migliori. E una donna felice si sa, oggi lo mostra sui social, laddove ci lascia godere di quel corpo statuario le cui immagini mancavano da troppo tempo all’appello.

Belen Rodriguez, più in forma che mai, con il marito intanto lanciatissimo verso una brillante carriera di show man (si è dato addirittura al teatro), si gode il ruolo di super mamma e non smette di incantare i nostri occhi sui social. I 40 anni sono vicini, ma la bellezza non è mai sfiorita, è quella dei giorni migliori.

Santiago cresce e non è lontano dall’entrare nell’adolescenza, e ha ritrovato il papà e la mamma. La piccola Luna Marì vive la serenità di un rapporto all’insegna del grande rispetto tra la modella argentina e il suo ex, Antonino Spinalbese. E Belen lascia che la piccola trascorra molto tempo con il suo papà, rispettando a pieno il, suo ruolo.

Poca tv, pochissime apparizioni nel tubo catodico, a parte Tu si que Vales, e finalmente mamma a tempo a pieno: adesso è Stefano che la lascia spesso sola, e così Belen si dedica a crescere i figli, senza dimenticare di curare il rapporto con i suoi fan. Perché sono in migliaia e migliaia coloro che la seguono da tempo.

Belen torna a farci innamorare sui social: sotto la canotta c’è un lato A da urlo

Ed eccole allora le ultime foto tratte dal suo profilo instagram: che dire, ci lasciano senza fiato! Tra una dolcissima immagine della piccola Luna Marì e una tenera foto con Santiago, mentre la mamma lo aiuta a fare i compiti, Belen ci mostra, finalmente è il caso di dire, le sue grazie.

Ma stavolta lo fa in un accattivante gioco di vedi e non vedi, di quelli che ci piacciono e ci fanno sognare. Una maglietta attillata, una immagine in bianco e nero da bellezza di altri tempi. Belen ci ricorda molto le maggiorate anni 80. Sotto la maglietta il lato A esplode: la foto ci fa venire in mente le nostre estati, con le ragazze che cominciano a spogliarsi e a farci vedere le loro forme.

Come faremmo senza le donne, come faremmo senza cover girl come la nostra Belen? Mai volgare, un po’ ragazza della porta accanto, un po’ sogno proibito. Che dire? Siamo già innamorati. E quel lato A che esplode sotto la canotta è uno spettacolo!