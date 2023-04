L’accappatoio si apre troppo: Antonella Fiordelisi rovente

Antonella Fiordelisi super bollente: l’accappatoio si apre e mette in mostra le forme generose del suo décolleté. I fan scatenati

E’ stata la vincitrice morale dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi; una stagione davvero extralarge quella del reality più famoso del mondo in cui la bella salernitana si è mostrata in tutta la sua genunità, senza alcun filtro. E’ stata apprezzatissima dal pubblico che l’ha lasciata all’unterno della casa quasi fino alla finale.

Un’edizione che ha rilanciato la bella Fiordelisi, influencer e modella ma decisa più che mai ad intraprendere la carriera televisiva. E l’anno scorso, prima che entrasse nella casa, l’abbiano vista anche come personaggio femminile in “Scherzi a parte”, condotta da Enrico Papi.

Ex promessa della scherma italiana in gioventù, ha poi deciso di abbandonare questo nobile sport per lanciarsi nel mondo dello spettacolo; e così tantissime già le sperienze maturate nel piccolo schermo; nel 2017 partecipò al dating show “Uomini e Donne” nei panni di corteggiatrice, indimenticabile anche la sua partecipazione a Temptation Island come corteggiatrice oppure come ospite nei salotti di Barbara D’Urso in Domenica Live oppure ad “Avanti un Altro” e “Caduta Libera“.

Antonella Fiordelisi, che show: scollatura da urlo

Di certo il GF Vip 7 l’ha lanciata definitivamente ed ora può semplicemente raccogliere i frutti; nell casa, peraltro, ha anche trovato l’amore con Edoardo Donnamaria. La coppia ha fatto spesso discutere nella casa, soprattutto per le confessioni bollenti all’interno delle quattro mura.

D’altronde lei è spesso stata al centro del gossip; impossibile dimenticare la sua storia con Lenticchio, Francesco Chiofalo all’anagrafe. E fa parlare di sé anche per le foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Ha voluto augurare la Buona Pasqua a modo suo, con un post davvero super.

La bellissima coppia si è concessa una vacanza in un hotel di Bormio, provincia di Sondrio. E l’immagine postata ha lasciato tutti a bocca aperta. La Fiordelisi è impegnata in un tenero bacio con il suo fidanzato; entrambi sono in accappatoio, all’esterno dell’Hotel, e la salernitana lascia tutti senza fiato.

L’accappatoio, infatti, si apre e scende, mettendo in mostra le spalle e gran parte del décolleté; una scollatura da urlo, per un primo piano davvero molto generoso, essendo senza reggiseno. Ed i fan sono letteralmente rimasti a bocca aperta. Tantissimi like, commenti a pioggia per la coppia ma anche e soprattutto per la Fiordelisi.

Non è la prima volta che la Fiordelisi si mette in mostra in tutto il suo splendore; uno show continuo, tra bikini e completini intimi, ma anche con abiti aderenti ad evidenziare le sue splendide forme.