Mazzata tremenda per un Big di Serie A: infortunio e stagione finita

Periodo nero per una big di Serie A che deve fare i conti con un pesante infortunio: l’esito degli accertamenti non lascia dubbi, la stagione è finita

E’ proprio vero, un guaio tira l’altro. Lo sta scoprendo sulla propria pelle anche una big di Serie A che attraversa un momento non particolarmente felice e deve incassare anche l’infortunio pesante di uno dei suoi calciatori più utilizzati: la stagione è praticamente finita.

Si parla del Napoli, squadra che fino ad inizio aprile viaggiava con il vento in poppa. Primo posto in campionato e la possibilità di giocarsi l’accesso alla semifinale di Champions contro il Milan. Invece, dopo la pausa delle Nazionali è cambiato tutto: infortuni a raffica, sconfitta in campionato ad opera dei rossoneri ed eliminazione dalla competizione europea. Un momento di difficoltà dopo una stagione vissuta a ritmo elevatissimo, un’andatura che ora sta presentando il conto.

Proprio nel ritorno dei quarti di Champions contro il Milan, Luciano Spalletti ha dovuto sostituire tre giocatori per infortunio e i guai non sembrano di poco conto, almeno per uno dei tre calciatori. E’ Mario Rui che potrebbe aver concluso la sua stagione. Il terzino portoghese ha riportato una infrazione della testa del perone destro e i tempi di recupero sembrano molto lunghi.

Stagione finita per Mario Rui: emergenza Napoli

Stando a quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, Mario Rui non riuscirà a tornare in campo prima della fine del campionato prevista per il 4 giugno. Una possibilità paventata anche dal preparatore atletico Eugenio Albarella che ha parlato di uno stop che può arrivare anche a cinque settimane, dopo le quali ripartire con la preparazione. Una tempistica che porterebbe proprio al termine della stagione e che, quindi, consiglierebbe di evitare qualsiasi rischio connesso ad un rientro anticipato.

Una tegola per Spalletti che domenica sera contro la Juventus si presenterà con una formazione in piena emergenza. Oltre al già citato Mario Rui, il Napoli dovrà fare a meno anche di Politano e Simeone, mentre restano i dubbi su Rrahmani e Raspadori, entrambi non al meglio della condizione. Cinque potenziali assenze all’Allianz Stadium per la sfida contro la terza in classifica: dopo la restituzione dei 15 punti (almeno momentanea) i bianconeri sono risaliti alle spalle di Napoli e Lazio ed ora hanno 16 punti di distacco dai partenopei.

La sfida assume un valore quindi ancora maggiore con la squadra di Spalletti chiamata a dimostrare di non aver finito la benzina e a fugare qualsiasi dubbio su un eventuale clamoroso crollo che potrebbe mettere a rischio quello che da settimane sembra ormai certa: la vittoria dello scudetto.