Addio PSG, Messi ha deciso: c’è la data dell’affare

Lionel Messi vuole tornare ad essere felice: al PSG la sua storia d’amore sembra essere ai titoli di coda, c’è la data dell’affare

Il 2022 sarà un anno indimenticabile con la conquista della Coppa del Mondo con la ‘sua’ Argentina. Una carriera ricca di successi per Lionel Messi, ma il trionfo del Mondiale è stata la ciliegina sulla torta. Momenti esaltanti con la maglia dell’Albiceleste riportando entusiasmo nel suo Paese. Ma ora il suo futuro dovrebbe essere da Parigi visto che non sarebbe più entusiasta del progetto francese. Arrivato con entusiasmo dopo l’addio al Barcellona, la Pulce ha cambiato idea dopo due stagioni.

Lionel Messi avrebbe voluto trionfare con Neymar e Mbappe diventando protagonisti in Champions, ma anche in questa stagione c’è stata la deludente eliminazione prima del tempo. Il PSG non si è qualificato nemmeno ai quarti di finale di Champions League uscendo molto tempo prima dalla massima competizione europea. Una delusione cocente per tutto l’ambiente parigino, che ora intende rivoluzionare il progetto in estate. Lionel Messi vorrebbe continuare ad essere protagonista in Europa senza pensare a mete esotiche come ha fatto il suo avversario per eccellenza, Cristiano Ronaldo, che è volato in Arabia Saudita.

In estate arriverà il suo addio per pensare così subito al suo futuro: il campione argentino non intende smettere di sognare per continuare a collezionare nuovi successi. Il sorriso a Parigi non è più lo stesso vivendo così mesi complicati in campo e fuori: il calciomercato può regalare così colpi a sorpresa in vista della prossima stagione. Un’idea entusiasmante per rivedere il re nuovamente a casa come svelato dalla stampa spagnola.

Calciomercato, occasione d’oro per il futuro di Messi

La sua scelta non si è rivelata quella giusta a distanza di tempo. Messi ora intende recuperare il tempo perso per scegliere la migliore destinazione in ottica futura. Saranno settimane intense per scegliere la sua nuova squadra con il calciomercato che già infiamma in vista della prossima stagione. Un affare da sogno per milioni di sostenitori che l’hanno seguito in ogni fase della sua carriera ricca di trionfi.

Come svelato dal celebre quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona potrebbe pensare al ritorno di Messi con la proposta di 25 milioni lordi a stagione. L’obiettivo della compagine blaugrana è quello di cedere almeno quattro calciatori del Barcellona per riabbracciare Lionel Messi: ci sarebbero già stati contatti tra la Pulce e il suo ex compagno Xavi, attuale allenatore della compagine catalana.

Messi, ecco la data per l’approdo al Barcellona

Messi vorrebbe terminare così la carriera in maglia blaugrana tornando ad essere protagonista a ‘casa’ sua. Arrivato da giovanissimo a Barcellona, è stato l’autentico trascinatore di stagioni d’oro sotto la gestione di Pep Guardiola e Luis Enrique. Per motivi prettamente economici, la Pulce ha detto addio sposando il progetto del Paris Saint-Germain.

Il Barcellona lo vorrebbe avere già a disposizione entro fine luglio per partecipare al Tour negli Stati Uniti con numerose amichevoli estive di prestigio. La dirigenza blaugrana si sta portando avanti col lavoro per non farsi trovare impreparata: un colpo di calciomercato autentico per riportare entusiasmo al Camp Nou. Il Barcellona si appresta a vincere la Liga visto il distacco importante con il Real Madrid, attualmente secondo in classifica. Il colpo Scudetto potrebbe essere quello di Messi, che ha sempre intrattenuto un rapporto squisito con Xavi, che ora lo vorrebbe allenare.