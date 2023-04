Va ko e si opera: stagione finita per una stella di Serie A

Il calciatore aveva rimediato un infortunio alla schiena, arriva la conferma sull’indisponibilità totale fino al termine della stagione a seguito dell’intervento chirurgico

Il sopraggiunto spezzone finale di stagione costringe i club ad un tour de force indispensabile per consolidare gli obiettivi prefissati. Nel caso di molte delle big di Serie A il discorso qualificazione alle prossime competizioni europee è ancora apertissimo e l’Inter, al netto di una grande prestazione nei quarti di finale di Champions contro il Benfica, ha bisogno di tornare a vincere per non perdere di vista le prime quattro posizioni.

Dovrà però farlo senza una pedina importante del proprio scacchiere, un calciatore che quest’anno ha probabilmente vissuto la sua involuzione per una serie di circostanze avverse. Dapprima la resa difensiva complessivamente non all’altezza degli attacchi avversari negli scontri diretti, poi la bufera mediatica che lo ha travolto a seguito della possibilità – poi confermata – di non rinnovare il suo contratto in nerazzurro per sposare il progetto tecnico del Paris Saint-Germain. Ed infine, sotto gli occhi di tutti, la decisione da parte di Simone Inzaghi di non schierarlo titolare come a volergli far pagare un pegno, quello del ‘tradimento’ da capitano neo-promosso. Adesso Milan Skriniar è alle prese con un fastidioso problema alla schiena che lo ha costretto a restare fermo ai box per diverse settimane, fino al sopraggiunto momento dell’intervento chirurgico.

Skriniar ai box fino a fine stagione, così si prepara al PSG

Il calciatore si è diretto verso una clinica a Bordeaux, in Francia, per l’endoscopia al rachide lombare. Una zona del corpo molto particolare, dalla quale non è facile riprendersi in tempi brevi. E infatti le stime della riabilitazione sono estremamente diluite nel tempo, sino a suggerire che il centrale slovacco non farà ritorno sul manto erboso di San Siro in questa stagione. Un epilogo tristissimo che chiude definitivamente i giochi della sua tradizione nerazzurra, prima di firmare il contratto che lo legherà al PSG per i prossimi anni dietro operazione di trasferimento a parametro zero.

Skriniar non ha comunque voluto lasciare i suoi compagni sprovvisti di supporto a distanza. Sul suo profilo Instagram ha infatti lanciato un messaggio di soddisfazione e felicità per il traguardo raggiunto della qualificazione alle semifinali di Champions League, mentre rassicura sulle sue condizioni fisiche soprattutto in funzione delle prossima firma. L’ultimo desiderio dei parigini, infatti, sarebbe quello di mettere sotto contratto un calciatore non pronto a figurare nel ritiro pre-stagione.