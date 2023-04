Via libera a 30 milioni: la Juve ‘sacrifica’ Miretti

Il calciomercato bianconero prende forma con una clamorosa ipotesi per la prossima estate: la cessione del centrocampista Fabio Miretti

La Juventus si gode il bel momento, cariche di notizie positive. In primis dall’annullamento – probabilmente temporaneo – della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie. Ma non soltanto.

Gli uomini di Allegri hanno conquistato il pass per la semifinale di Europa League, dando un senso sempre più intrigante all’attuale stagione. Ma i pensieri sono fissi verso l’anno prossimo e la sessione estiva di calciomercato che, tra poche settimane, riaprirà ufficialmente i battenti. Uno dei nomi che un pò a sorpresa rischia di lasciare la Torino bianconera è quello di Fabio Miretti. Dopo un inizio di stagione dove ha stupito tutti finendo al centro dei piani di Massimiliano Allegri, adesso il promettente centrocampista pare decisamente lontano dalle primissime scelte del ‘Conte Max’. L’allenatore lo ha schierato per 70′ circa in campo contro lo Sporting CP, nella gara che ha regalato la semifinale di Europa League ai bianconeri, prima di sostituirlo con il rientrante Pogba.

Miretti, addio Juventus: ecco dove giocherà

E proprio in ottica futura non è affatto esclusa la possibilità che Miretti finisca sulla lista delle cessioni del tecnico toscano. Al centro del progetto di Allegri, infatti, Miretti sembra non esserci più.

Se la carriera dell’allenatore dovesse continuare ancora in quel di Torino – ricordiamo che è sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con la Juventus – allora la cessione del giovane centrocampista sarebbe un’opzione decisamente probabile. Per fare cassa e spazio ad eventuali nuovi arrivi, a Miretti potrebbero pensare diverse squadre inglesi che da tempo lo seguono con interesse. Attenzione al West Ham che, attualmente in una situazione di classifica molto difficile, se dovesse evitare la retrocessione in Championship e quindi salvarsi, potrebbe pianificare l’affondo per il gioiello 19enne. Ma non solo. Miretti può rientrare anche tra gli obiettivi dell’Aston Villa che proprio a centrocampo è alla ricerca di innesti di talento.

Per il classe 2003, la richiesta della Juventus è già stata definita. Non meno di 25-30 milioni per il gioiello bianconero, con la dirigenza piemontese che non sarà disposta a fare sconti per lasciarlo partire in estate. A quelle cifre, però, i bianconeri inizierebbero a vacillare e la carriera di Miretti finirebbe per spostarsi, inevitabilmente, in Premier League. Dopo un inizio scoppiettante, il giovane calciatore della Juventus è adesso fermo a 32 presenze complessive con 1414′ in campo e 3 assist vincenti all’attivo.