Agnelli ricomincia da qui dopo l’addio alla Juve: scelta sconvolgente

Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI è definitiva la sospensione per 24 mesi: ecco perché Andrea Agnelli ha preso una decisione sorprendente

Negli ultimi 100 anni la storia della Juventus è sempre stata legata alla famiglia Agnelli e così continuerà ad essere anche in futuro. Ma non più con Andrea Agnelli come presidente anche se passerà alla storia con quello più vincente.

In quasi 13 anni come numero uno del club sono arrivati 19 trofei, a cominciare dai nove scudetti consecutivi che rappresentano un record difficilmente battibile. E sono anche arrivate due finali di Champions League, entrambe perse malamente per quello che resta uno dei suoi più grandi rimpianti.

Numero alla mano, è il presidente più vincente di sempre anche se Gianni Agnelli e Giampiero Boniperti probabilmente sono più nella storia della Juventus di lui, Ma da quando l’intero Cda bianconero si è dimesso, è finito un lungo capitolo che non è destinato a ricominciare, almeno non presto.

Su Andrea Agnelli adesso pende la mannaia della giustizia ordinaria, anche se per ora la vicenda alla Procura di Torino è ancora agli albori. Invece la giustizia sportiva ha già deciso il suo destino. La Corte d’Appello Federale lo scorso 20 gennaio lo aveva condannato a due anni di squalifica da tutti i ruoli dirigenziali e il Collegio di Garanzia del CONI ha confermato tutto.

Una condanna dura per lui ma anche la dimostrazione che per la Juventus i problemi non sono ancora finiti. Perché la penalizzazione di -15 entro un mese sarà rimodulata, ma la conferma di tutte le squalifiche, escluso solo Pavel Nedved, è un punto a favore dell’accusa.

Andrea Agnelli ricomincia da qui

Non c’è solo Andrea Agnelli nel mirino della procura sportiva. Sono state anche confermate le sospensioni a 30 mesi per l’ex ds Fabio Paratici, che si è dimesso dal Tottenham e per l’attuale responsabile dell’area tecnica Federico Cherubini (16 mesi). Con loro anche l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene (24 mesi).

Non potranno ricoprire cariche nel nostro campionato ma anche a livello internazionale e così anche l’altro sogno di Agnelli, quello della Superlega, subisce un duro colpo. In effetti il progetto al momento è congelato e adesso resterà così.

Ma dove andrà. Quasi sicuramente ad Amsterdam dove ha sede, oltre a Stellantis legalmente, anche la Agnelli BV di cui l’ex presidente bianconero è azionista. Una società che detiene la maggioranza delle azioni della Exor, la cassaforte di casa Agnelli. E da lì lavorerà per riprendersi quello che per ora gli è stato tolto.

Tutto motivi che stanno spingendo l’ex presidente juventino a prendere una decisione clamorosa ma netta. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, prossimamente lascerà Torino in via definitiva per stabilirsi all’estareo ma non lo farà da solo.

In estate sarà celebrato il suo matrimonio con l’ex modella turca Deniz Akalin, che in precedenza è stata sposata con l’attuale responsabile dell’area sportiva della Juventus, Francesco Calvo. Insieme hanno due figlie Livia Selin e Vera Lin che si aggiungono ai due che erano nati dal primo matrimonio di Agnelli.