Dalla Juve alla Roma: 42 milioni e doppio addio

Roma e Juve condividono un grande obiettivo sul mercato, dalla valutazione monstre di 42 milioni di euro. Su di lui non mancano gli occhi di una super big europea

La finestra estiva di calciomercato si sta avvicinando ed è sempre più urgente trovare profili in grado di fare al caso delle nostre big. Il reparto scouting di giallorossi e bianconeri ha individuato un profilo che potrebbe rendere al massimo anche in Italia.

In vista della prossima stagione sia la Juventus che la Roma sono alla ricerca di difensori di livello. Bianconeri e giallorossi devono fare i conti con l’anagrafe di alcuni leader, vedi Smalling e Bonucci, e con la probabile partenza di alcuni profili, come Alex Sandro e Ibanez. Proprio per questo i rispettivi reparti scouting stanno cercando di individuare nomi all’altezza della situazione, a condizioni economiche sostenibili.

Una sfida sul mercato che ripercorre la battaglia sul campo per entrare tra le prime quattro. Senza i quindici punti di penalizzazione ‘La Vecchia Signora‘ è al momento al terzo posto, con tre punti di vantaggio proprio sulla squadra di Mourinho. Per entrambe ottenere i soldi della qualificazione europea è troppo importante per fini di bilancio e potrebbe avvenire anche attraverso l’Europa League (sfideranno in semifinale rispettivamente il Siviglia e il Bayer Leverkusen).

Jurrien Timber, un obiettivo di Juve e Roma è destinato alla Premier League: il Liverpool mette sul piatto 42 milioni di euro

Un nome su cui hanno messo gli occhi da tempo Juve e Roma è quello di Jurrien Timber, centrale difensivo di soli 21 anni in forza all’Ajax. Quest’anno i Lanceri non stanno disputando una grande stagione, usciti precocemente dalla Champions e surclassati dal Feyenoord in Eredivisie.

Nonostante tutto, però, Timber è uno di quelli che il suo lo fa sempre, e ha ereditato il ruolo di leader ricoperto da Lisandro Martinez fino allo scorso anno. L’argentino è volato in Premier League, al Manchester United con Ten Hag. Un destino simile a quello del giovane olandese che però dovrebbe cambiare sponda in terra britannica. Si perchè come riportato dalla stampa inglese, Jurrien Timber è finito sul taccuino del Liverpool, che ha già fatto spesa a gennaio in Olanda, acquistando Gakpo dal Psv. Klopp vedrebbe benissimo il 21enne dell’Ajax al fianco di Van Dijk e sta pensando di mettere sul piatto ben 42 milioni di euro (la sua valutazione) per strapparlo alla concorrenza.

Sulla base di queste cifre, che solo in Premier League possono girare, è ovvio che sia Roma che Juventus vengano tagliate automaticamente fuori.