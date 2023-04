Del Piero e non solo: doppio grande “sì” alla Juve

In questo ennesimo, caotico momento del calcio italiano legato più che mai alle sentenze della giustizia sportiva, al tifoso della Juventus non resta che una cosa: sognare

La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport non ha certo fatto felici i tifosi della Juventus. I quindici punti restituiti in classifica sono soltanto numeri volatili, che tra qualche settimana potrebbero essere nuovamente cancellati.

Si ricomincia pertanto dalla Corte d’Appello Federale che, con una composizione diversa da quella che ha deciso la maxi penalizzazione di 15 punti, dovrà formulare la nuova sanzione motivandola in maniera inattaccabile, dal momento che poi la Juventus potrebbe nuovamente rivolgersi al Collegio di Garanzia dello Sport. Insomma, come si può intuire, la soluzione definitiva è davvero lontana e i tempi, invece, sono maledettamente stretti. E allora? E allora per il tifoso della Juventus è meglio cominciare a sognare.

Provare ad immaginare volti che possano ridare entusiasmo al popolo bianconero. Il presidente Ferrero, il Chief Football Officer Calvo e il direttore generale Scanavino sono professionisti serissimi e preparati, ma sono “tecnici”, uomini di fiducia di John Elkann chiamati per tentare di “mettere una pezza” ai disastri della precedente gestione. Occorrono nomi, anche dietro la scrivania, che rilancino, con competenza, la juventinità ed il tante volte invocato “senso di appartenenza”.

E quando si parla di juventinità negli occhi dei tifosi bianconeri vi è un solo volto, quello di Alessandro Del Piero.

Del Piero e Zidane: doppio grande sì alla Juve

Ai tifosi dell’Allianz Stadium basta sapere che è lì, in tribuna, a guardare la ‘sua’ Juve, per iniziare a immaginare una società ed una squadra diverse. Per loro il nuovo ciclo bianconero dovrebbe partire da lui, anche “semplicemente” come vicepresidente esecutivo, un po’ come un altro grande ex bianconero, Roberto Bettega.

E se i tifosi sognano Del Piero nella stanza dei bottoni per ricostruire una Juventus nuovamente vincente, in tanti sperano anche un grande nome in panchina. Massimiliano Allegri, nonostante i numerosi, e incredibili numeri in termini di trofei vinti, non ha mai entusiasmato il popolo bianconero e allora se si deve sognare lo si faccia in grande. Si vocifera che a Del Piero piaccia molto un tecnico il cui nome, soltanto a nominarlo, manda in estasi i tifosi della Juventus: Zinedine Zidane. Dopo aver deliziato i tifosi in campo i due ex fuoriclasse potrebbero essere le due pietre angolari sulle quali costruire la nuova Juventus.

Possibile? Se l’ipotesi Del Piero, all’interno della società, con un ruolo evidentemente da definire, è quanto mai possibile, immaginare Zinedine Zidane sulla panchina bianconera è più difficile. L’ex fuoriclasse francese si siederebbe di corsa sulla panchina della Juventus, anche nel caso di esclusione dalla Champions League. Questo nonostante sia inseguito dal Paris Saint Germain. L’ostacolo maggiore a tale ipotesi è che la Juventus ha sotto contratto Allegri fino al 30 giugno 2025. Ingaggio: 7 milioni di euro netti l’anno. Per cui l’ipotesi esonero è praticamente da scartare, a meno di disastri al momento inimmaginabili.