Elodie, non è come sembra: cos’è successo al ranch di Valentino Rossi

Elodie è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, uscita da Amici si è creata la sua carriera in maniera molto decisa e con personalità

La cantante romana è stata in grado di creare un suo personaggio e, ovviamente, anche un suo modo di fare musica che la sta portando ad avere grande successo in questi anni.

Elodie Di Patrizi, nativa di Roma, è una delle cantanti attualmente più importanti nel mondo della musica italiana, soprattutto nel suo genere pop. La sua carriera ha preso il trampolino grazie a un programma televisivo artistico, Amici di Maria De Filippi, che l’ha portata ad essere conosciuta anche dal punto di vista televisivo. In quell’edizione del talent show Elodie arrivò seconda, perdendo la vittoria finale per un pelo, ma questo non le ha impedito di far strada in questi anni nel mondo musicale.

La cantante romana ha già partecipato più volte anche al Festival di Sanremo, con alcune hit che poi han fatto ballare milioni di italiane, ma ancora cerca l’acuto sul palco più importante del nostro panorama musicale, ovvero l’Ariston.

Elodie, ecco la cantante senza trucco

Elodie attraverso i social ha voluto mostrarsi anche senza trucchi, senza filtri, “come mamma l’ha fatta” davanti a tutti coloro che la seguono. La cantante, in particolare, ha voluto parlare delle sue date del tour al Mediolanum Forum di Milano, andate sold-out, raccontando tutta la sua felicità che voleva esternare.

Anche Elodie Di Patrizi, come tutte le celebrità, è finita nel mirino del gossip e della cronaca rosa per i suoi fidanzamenti. Attualmente la cantante è legata sentimentalmente ad Andrea Iannone, ex motociclista oggi fermo per una squalifica, e i due ormai non fanno più mistero del loro presente insieme. Più volte sia Andrea Iannone che la stessa Elodie hanno parlato della loro storia nata un po’ per caso ma che li sta facendo stare molto bene. La cantante, però, è finita molto spesso sui giornali di gossip anche nella sua precedente relazione con il rapper Marracash, una grande storia d’amore che ha travolto entrambi ma che – purtroppo – non è finita nel migliore dei modi. Elodie, una volta, durante un’intervista addirittura arrivò a dire: “Non amerò mai nessun altro, come ho amato lui…”. Chissà mai che un giorno le strade dei due possano incrociarsi di nuovo…