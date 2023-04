Erjona esagerata, camicia bianca bagnata e nulla sotto

Erjona Sulejmani, sensualità ai massimi livelli: la bellissima modella e imprenditrice ha davvero esagerato. Che spettacolo

Modella ed imprenditrice, tanto da meritarsi la cover di ‘Life Magazine’ versione tedesca in occasione del decimo anniversario della rivista. E’ Erjona Sulejmani, una donna che di certo non passa inosservata. Rappresenta ciò che una donna può essere senza limiti, da mamma a lavoratrice indefessa, capace di creare una linea di bikini tutta sua.

Nata in Albania nel 1986, la sua bellezza ha conquistato proprio tutti fin da giovanissima, quando fu incoronata “Miss Albania”. Nel paese vi è rimasta di fatto fino allo scoppio della guerra d’indipendenza del Kosovo, per poi trasferirsi in Italia dove ancora tutt’oggi risiede.

Se la sua bellezza sui social non passa di certo inosservata, è stata notata dal grande pubblico per essere stata la moglie di Blerim Dzemaili, ex calciatore – tra le altre – di Torino, Napoli e Bologna. I due si sono sposati nel 2015 e dopo poco è nato Luan, l’unico figlio della coppia che si è poi separata nel 2018.

Da allora non sono mancati gli ammiratori, come lei stessa ha ammesso; in molti i calciatori che continuano a scriverle e vista la sua bellezza di certo non deve sorprendere il motivo. Una donna, la Sulejmani, con “principi all’antica” in tema di corteggiamento, perché è l’uomo che deve proporsi sulla donna.

Erjona Sulejman, maglietta bagnata e sensualità alle stelle

Una sensualità senza confini, si Instagram le sue immagini lasciano spesso a bocca aperta. Eppure, non ha mai pensato ad un profilo OnlyFans, piattaforma decisamente meno restrittiva, in abbonamento, dove in molti pubblicano immagini o video anche a luci rosse. “Non ne condivido la visione” ha spiegato in più di un’occasione, mostrandosi recalcitrante a questa soluzione.

Eppure nell’ultima foto pubblicata, è stata necessaria la censura. E’ stesa sul bagnasciuga, con il mare che la bagna completamente ad ondate. Indossa lo slip di un costume decisamente sgambato, con parte dell’inguine in bella mostra per uno spettacolo davvero bollente. Nella parte superiore del corpo, invece, indossa solo una camicia bianca in gran parte sbottonata a lasciare scoperto il ventre e chiusa solo all’altezza del décolleté.

Questa, completamente bagnata è di fatto diventata trasparente per una visione da infarto. Non indossa infatti il reggiseno e si vede – o meglio, si vedrebbe – nitidamente il suo splendido décolleté. Ecco perché l’aggiunta di un’emoticon, un cuore bianco ad evitare guai peggiori. Foto, però, super sensuale, con i capelli bagnati ed occhi chiusi, per uno spettacolo da urlo. E non è certo la prima volta, perché in più di un’occasione ha mostrato il meglio di sé, addirittura con foto in topless per uno show senza fine.