Immortale Milito: il “Principe” torna a giocare in Italia a 44 anni

Milito è ancora oggi ben voluto da decine di migliaia di tifosi. Interisti e non. Il suo eventuale ritorno sarebbe un qualcosa di magico

Chiunque in Italia ha dei bei ricordi riguardanti Diego Milito. Nel Bel Paese non ci ha trascorso chissà quanti anni. O per meglio dire, non rispetto ad altri suoi colleghi dello stesso calibro. Per quanto sia complicato trovare qualcuno ai suoi livelli. Il suo primo approccio col campionato nostrano lo deve al Genoa. Ben 59 partite e 33 reti alla prima annata con il Grifone. Un periodo di calcio che difficilmente verrà dimenticato. Poi ci fu il glorioso ritorno svariati anni dopo, con una media altrettanto clamorosa come la si era vista. In carriera la maggior parte delle sue presenze le deve ad una sola squadra: l’Inter.

A fine stagione, anno del 2009, il patron del Genoa ha annunciato il trasferimento del Principe alla squadra nerazzurra. La gioia dei tifosi lombardi (e non) è stata un qualcosa di incredibile. Difficile contenere tutti i caroselli che sono stati fatti per mesi e mesi. E a posteriori si può dire senza alcun timore come ne sia valsa la pena. Ben sei titoli in due anni, tra cui il leggendario Triplete. Ancora oggi non ripetuto da alcuna squadra in Italia. La sua ultima stagione in Italia causa infortuni non fu indimenticabile, ma non totalmente per responsabilità derivanti da lui. Ancora oggi in tanti ricordano le sue gesta con grande fierezza. Come dimenticarsene del resto.

Di recente è emersa inoltre un’altra notizia grandiosa. Un evento che potrebbe riportarlo in Italia, non più da opinionista ma finalmente in qualità di calciatore. Non rapido e tecnico come quando era in attività, ma ancora con un incredibile e facilmente deducibile senso del gol. I supporter nerazzurri non aspettano altro: ecco l’approfondimento della notizia.

Milito di nuovo in Italia: tifosi euforici

Diego Milito potrebbe fare ritorno in Italia. La popolare pagina “Serie A: Operazione Nostalgia” ha deciso così all’improvviso di esaudire il desiderio principale di qualsiasi tifoso. Dell’Inter e del Genoa principalmente, ma in generale di qualsiasi persona che si ritenga appassionata di questo meraviglioso sport.

Chiunque viva e respiri il calcio non può che esserne contento: el Principe tornerà in campo. Si tratta ovviamente di un evento particolare e a sé stante, che non porterà l’ex giocatore a rimuovere dalla parete i suoi leggendari scarpini. Ma chiunque potrà assistere all’evento. I biglietti sono già disponibili, e la data prevista è il 24 giugno a Ferrara. Sarà un momento di grande calcio e di nostalgia quasi del tutto risanata.